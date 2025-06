SEP atiende 60 casos por falta de título en Coahuila; 7 universidades involucradas

En lo que va de 2025, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha atendido alrededor de 60 casos en Coahuila relacionados con problemas en la entrega de títulos universitarios, informó José Domingo Hernández Silva, titular de la Oficina de Enlace Educativo del Gobierno Federal en el estado.

Además de este rezago, las autoridades han detectado certificados de preparatoria falsificados, adquiridos por internet o a través de intermediarios. “Hay muchos certificados que los compran por ahí y luego ya no pueden terminar su carrera”, comentó Hernández Silva.

Las principales problemáticas detectadas, según explicó, van desde universidades que operan sin RVOE vigente, hasta planteles que cerraron sin concluir trámites de titulación, y casos de documentos sin sustento legal. “Nosotros en este momento traemos más o menos como 60 casos que estamos atendiendo de alumnos que no han podido titularse, ya sea porque la universidad no tiene el RVOE, ya sea porque se cerró el plantel y no se hizo el trámite correspondiente, o por otras razones”, señaló.

A partir de estas situaciones, el funcionario refirió que han identificado al menos siete instituciones involucradas. “Traemos el caso de siete escuelas. Por ejemplo, Tec Milenio en Acuña; Universidad de Durango en varios municipios; una escuela de odontología aquí en Saltillo que ni RVOE tenía y daba odontología; el caso de la UVM en Torreón, que cerró y dejó a todos los alumnos sin documentación”, detalló.

Parte del problema, dijo, se relaciona con la transición normativa de 2021, cuando las carreras del área de salud pasaron al control federal. Esto generó que algunas universidades no actualizaran sus registros, dejando en incertidumbre a generaciones completas.

Hernández Silva aclaró que la Oficina de Enlace no tiene facultades para clausurar ni sancionar planteles. “Nosotros solamente tomamos la problemática y la revisamos, pero el que tiene la facultad de hacerlo es el Estado”, afirmó.

Sobre el origen de estas fallas, indicó que hay antecedentes que se arrastran de sexenios anteriores. “En administraciones pasadas se les daba mucha venia desde la Secretaría. Entonces, había un esquema que hemos descubierto de cómo se hacía. Corrupción, así, desde la Secretaría estatal”, sostuvo.

Por su parte, Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación en Coahuila, confirmó que la dependencia estatal realiza inspecciones físicas y documentales en instituciones de nivel medio superior y superior para verificar que operen conforme a sus registros. “Hubo un caso de la UniFreire hace unas semanas. Verificamos que había una situación particular ahí y se le está dando un tiempo para que subsane esta situación”, explicó.

También se refirió a otro caso puntual: “En Monclova, la Universidad de Durango tuvo un retraso en tramitar la titulación de sus alumnos, que ya se está subsanando”, dijo. Aseguró que el objetivo es proteger los derechos de los estudiantes, incluso cuando las escuelas incurren en irregularidades.

Aunque no se han presentado denuncias formales desde Coahuila por venta de títulos apócrifos, las autoridades mantienen abierta una docena de procedimientos, y algunos casos ya fueron turnados a la Fiscalía General del Estado.

Finalmente, Hernández Silva señaló que el propósito no es cerrar escuelas de manera inmediata, sino regularizar la situación de los jóvenes. “Si hay alumnos estudiando ahí, buscamos que regularicen su situación, no que pierdan lo que han invertido”, concluyó.