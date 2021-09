Emite CDHEC recomendación por falsa acusación de robo en Saltillo

La Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila (CDHEC) emitió una recomendación contra la Policía Municipal de Saltillo y el Ministerio Público de Atención Temprana por torturar al empleado de una panadería para que se incriminara por un supuesto robo

en el lugar.

El hombre expuso que fue discriminado y señalado por los elementos de la policía debido a que había cumplido una sentencia en el Centro de Reinserción Social Varonil de Saltillo, además de ser golpeado.

“Uno de los oficiales agarró un bate que estaba adentro de la camioneta y me dijo ‘esto es lo que te espera’... y me pegó en el muslo izquierdo; entonces me esposaron con las manos hacia atrás”, expuso en su queja el agraviado.

“Me pusieron una gorra y me jalaron la cabeza hacia abajo mientras otro oficial que ya estaba arriba de la camioneta me daba golpes en la cabeza, zapes, es decir, con la mano abierta, en la parte de la nuca diciéndome que les dijera la verdad... que le dijera quiénes fueron los que fueron al asalto”, dijo.

Detalló que los policías y los dueños de la panadería lo acusaron, sin pruebas, de ser cómplice de quienes sí habían robado en el establecimiento. Además, el hombre detalló que fue amenazado por los agentes de investigación para presionarlo y aceptara el delito.

Tras agotar la investigación, la CDHEC acreditó que los agentes cometieron actos violatorios a los derechos humanos, por lo que exhortó tanto a la Fiscalía como a la Policía Municipal para que inicie procedimientos de investigación contra los agentes involucrados e imponer responsabilidades administrativas.