‘En Hidalgo también nos decían que no se podía, que era del PRI’: Mario Delgado en gira por Coahuila

-Esto está a punto de acabar. En un mensaje dijiste que adelantaban un escenario como el de Hidalgo, pero ¿cómo han visto el pulso de la gente?

Hoy vino Julio Menchaca y recordó algo muy importante: que en Hidalgo nos decían que no se podía, que el PRI controlaba todo. Es más, hasta los Moreira fueron a meterse a Hidalgo, pero cuando un pueblo se decide a ser libre no hay nadie que lo detenga.

-¿Están listos para hacer frente a lo que ustedes llaman “mapachería electoral”?

(Agrega Armando Guadiana) No es que vaya a empezar, ya empezó. Sabemos de amigos que ya han recibido 500 pesos por votar por el PRI. Esto ya está caminando de parte de ellos. Ya hasta con códigos QR quieren pagar y van a utilizar eso. Vamos contra las barbaridades del PRI que ya están en operación. No queremos que cumplan los 100 años.

-¿Qué resta para los últimos cuatro días de campaña?

Queremos seguir pidiéndole a la gente que tome el destino en sus manos. Normalmente, cuando se enfrenta a este tipo de regímenes y de sistemas, la gente tiene miedo de decir por quién va a votar. Sabemos que hay mucho voto oculto que será por Morena.

(Agrega Armando Guadiana): toda la Laguna, los cinco manantiales, la carbonífera y el norte está con Morena, lo único donde tenemos un poco de competencia es aquí, porque aquí es donde están los poderes del Estado. Están los priístas más recalcitrantes y corrompidos de todo Coahuila. Si hay cola en las urnas, es porque vamos a ganar.

-Se ha dicho que si no ganan Coahuila, la guerra está declarada para el 2024

Les vamos a ganar. Coahuila va a demostrar que no le robaron la esperanza.

-¿Qué fue realmente lo que pasó con Ricardo Mejía? Todavía hace unas semanas se pensó que se sumaría a su proyecto

Siempre privilegiamos el diálogo para la alianza. El PVEM dijo desde un inicio que tendrían otra ruta. Ahí están los números, no sirvió de nada que tuvieran otros candidatos. No hay que perderse en intereses pequeños ni personales.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Es oficial! Habrá Ley Seca el día de la elección en Coahuila

-Gente de este candidato te señaló diciendo que habías negociado el triunfo del Estado de México a cambio del de Coahuila, ¿qué dirías a ello?

Vamos a ganar las dos y vamos a tapar esas bocas. Aquí no se hacen negociaciones en lo oscurito, ni se traiciona al pueblo. Aquí la gente manda y lo vamos a demostrar con dos triunfos.

-¿Cuál es el motivo por el cual el canciller no emitió ningún mensaje durante su visita al evento proselitista de Morena?

Tenemos ya muchas impugnaciones contra los posibles aspirantes y siempre les damos la opción a su equipo jurídico sobre si quieren emitir un mensaje. A partir de la cantidad de impugnaciones, nos damos cuenta de que prácticamente quieren anular sus derechos, por eso somos cuidadosos.

-Durante la visita de Marcelo Ebrard te gritaron: “¡Piso parejo!”

Primero quiera dar las gracias de que todos los aspirantes presidenciales vinieron a brindar apoyo a Armando Guadiana. Ya después del próximo domingo 4 de junio, iniciaremos la ruta rumbo al 24 y nos pondremos de acuerdo con todos para que todos estén conformes con la convocatoria y el proceso a seguir.

-¿Algún último mensaje?

(Agrega Armando Guadiana): Que el plan C se hará en Coahuila: voto masivo por Morena. Vamos a alzarnos con la victoria para el bien de Coahuila, no para el bien de Guadiana, ni para el de unos cuantos. Vamos a establecer la ética moral y transparencia y el dinero no nos lo vamos a robar como se lo han robado.