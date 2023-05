Marcelo Ebrard llega a Coahuila para acompañar a Armando Guadiana en su campaña a la gubernatura

“Lo mismo nos decían en Hidalgo; que el PRI gobernaba todo y que nadie podía ganarles, pero como dijo el Presidente: cuando un pueblo se decide a ser libre no hay nadie que pueda cambiarlo”, expresó Mario Delgado.

Por su parte Armando Guadiana pidió el voto masivo para Morena, y solicitó a la militancia incluir y pedir el voto a su favor por parte de las bases de los otros partidos, incluidos el PRI.

“Aquí vamos a aplicar el Plan C de Coahuila: voto masivo por Morena. Ya queremos la libertad, y sobre todo la decencia y honradez en el manejo de recursos públicos. Ya no queremos que nos sigan robando y estén candidatos que no nos presentan como el Peña Nietito nuevo, es lo mismo que los Moreira y que Riquelme, por eso el PRI ya se va”, expresó.