En pleno día del Orgullo LGBT, estudio de cycling en Saltillo es cancelado por ‘doble cara’

Las declaraciones no tardaron en llegar a oídos de figuras prominentes del drag en México. Turbulence, una de las finalistas del popular programa La Más Draga y reconocida artista drag de Monterrey, expresó su descontento en redes sociales. “Si van a tener este tipo de mensajes de odio para la comunidad al chile mejor no festejen nada o decídanse, porque les recuerdo que hace unos años tuvieron a un travesti bailando en su fiesta Pride y ese travesti era YO. Neta, no se metan con las travestis (drag) y si lo van a hacer pues no festejen a la comunidad porque nosotras somos parte de ella. Le pido a mis seguidores no tirar odio, plis. Esto lo hago solo para que la empresa o ponga en su lugar a quien hizo este mensaje, se retracte, pida una disculpa o simplemente no festeje, porque no nos hace falta”.

Asimismo, Job Star, una de las figuras más representativas del drag en Saltillo y conocida por poner a la ciudad en el mapa del drag mexicano tras su participación en La Más Draga, también criticó duramente los comentarios. En sus redes sociales, señaló que gracias a la comunidad y a las “locas” como la instructora les llama, se inició el movimiento de orgullo y añadió: “Hablan de tolerancia, igualdad, respeto cuando se ve claramente que no saben lo que significa libertad de expresión”.

El cycling, o ciclo indoor, es una actividad que combina el ejercicio en una bicicleta fija con música energética y una atmósfera motivante. Estas clases están diseñadas para ser vibrantes y llenas de energía, proporcionando no solo un entrenamiento físico sino también una experiencia emocional y de comunidad. En este contexto, la intención de Cykel de realizar una sesión especial para el Día del Orgullo parecía alinearse con la naturaleza inclusiva y comunitaria del cycling.

El incidente en Cykel resalta las complejidades y sensibilidades involucradas en las celebraciones del Orgullo LGBT. Lo que comenzó como una iniciativa aparentemente inclusiva se convirtió en una polémica debido a la falta de sensibilidad en la comunicación.

Este episodio subraya la importancia de la empatía y el respeto en cualquier esfuerzo por celebrar la diversidad y apoyar a comunidades históricamente marginadas.

Cykel ahora enfrenta el reto de reconciliarse con la comunidad LGBT y demostrar, a través de acciones concretas, su compromiso con los valores de inclusión, respeto y dignidad para todos.

En un momento en el que la visibilidad y el apoyo a la comunidad LGBT son más cruciales que nunca, este incidente sirve como un recordatorio de la necesidad de abordar estos temas con la seriedad y el respeto que merecen.