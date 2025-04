Coahuila y el ‘exterminio’ silencioso de sus lenguas indígenas

No quiero distraer la parte importante de la idea, ni que esto pase por apropiación cultural. Sino que, si bien se trata de contextos geopolíticos diferentes, hay elementos en común, enarbolados, rizomáticos: la violencia sobre las lenguas no es un fenómeno aislado, ni exclusivo del norte de México, ni de los pueblos originarios del continente.

El significado no necesita muchas palabras, pero merece todas las que le rodeen. Hay dos vertientes de traducción que me parecen especialmente pertinentes, cada una con su propia potencia:

Ismáju lí an atakálam bilisáni al-arabí qábla an yaḥtal·lú luġatí áyḍan.

Sin embargo, el aparato económico neoliberal ni promueve ni protege la lengua de esos migrantes: el español sigue siendo el idioma de la productividad y la modernidad, y la lengua indígena una carga cultural.

Pero si un idioma es una forma de habitar el mundo, entonces su extinción no solo nos empobrece culturalmente: nos expulsa de un territorio simbólico que también era nuestro, aunque no lo supiéramos.

Coahuila no se “está quedando sin lenguas”: las está dejando morir una por una, como si no dolieran, como si no contaran, como si no fueran parte de la tierra que pisamos.

Entre los datos que entregó el INALI en respuesta a la solicitud oficial, se enumeran más de cuarenta lenguas todavía presentes en el territorio estatal. De ellas, la mitad tienen menos de diez hablantes. Algunas solo uno. O uno que sepa un poco. O uno que recuerda el sonido, pero no la gramática. Esos números no suelen aparecer en los discursos conmemorativos. No son lo suficientemente épicos para la celebración. Pero son, precisamente, los que más nos deberían doler.

No existen cifras oficiales nuevas para Coahuila desde el Censo de 2020.

El INEGI aún no publica datos intercensales o conteos posteriores por estado que modifiquen los indicadores de ese censo. A nivel nacional, la ENADID 2023 reportó 7.4 millones de hablantes de lengua indígena (5.9% de la población menor de 3 años), un ligero aumento sobre los 7.36 millones del censo 2020, pero sin desglose por entidad federativa.

Asimismo, en Coahuila, la única lengua autóctona registrada es el kikapú , que según el Atlas Cultural de México registró 446 hablantes en Múzquiz (Coahuila) a mediados de 2023.

Y tal vez ese sea el verdadero genocidio: el que no se nombra. El que no vemos porque lo hemos normalizado. El que ocurre mientras aplaudimos la diversidad en conferencias, pero educamos a nuestros hijos/sobrinos/nosotrosmismos en el monolingüismo del mercado. Delegamos la agonía de las lenguas mientras elegimos otros idiomas, otras prioridades, otro confort. Y así, dejamos que mueran. No porque no las amemos, sino porque no las escuchamos.