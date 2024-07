En riesgo próximo ciclo agrícola primavera-verano en La Laguna... si no llegan las lluvias

TORREÓN, COAH.- Si no llueve este año ya está comprometido el próximo ciclo agrícola en la Comarca Lagunera, reconoció el dirigente campesino Teodoro Arguijo, quien atribuye esta problemática al bajo nivel en que se encuentran las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco.

Dijo que no hay garantía de que los productores del campo en La Laguna puedan poner en marcha el ciclo agrícola primavera-verano 2025, pues la presa Lázaro Cárdenas, con capacidad para acumular dos mil 870 millones de metros cúbicos, actualmente presenta un almacenamiento menor.

Mencionó que ante la falta de lluvias en la cuenca alta del río Nazas, el porcentaje de almacenamiento de las presas sigue bajando, pues se están extrayendo volúmenes para atender el riego del actual ciclo agrícola primavera-verano 2024.

Detalló que este año se lograrán los cultivos, pero ante la falta de lluvias el próximo año posiblemente no se podrá realizar, dejando sin trabajo y sin ingresos a miles de campesinos y productores del sector privado.

Las decisiones del comité técnico y del Distrito de Riego 017 para determinar un nuevo ciclo agrícola se tomarán desde octubre o noviembre de este 2024, esto de acuerdo al volumen de agua almacenado en la presa.

La presa quedará solo con unos 350 millones de metros cúbicos de agua, luego de que concluya la entrega del volumen para el actual ciclo agrícola, lo cual complica la posibilidad de establecer cultivos el próximo año.

LA META ES CLARA Y AL PARECER INALCANZABLE

“El punto es muy claro, si la presa Lázaro Cárdenas no capta entre mil 200 a mil 400 millones de metros cúbicos de agua de aquí a noviembre, el próximo ciclo agrícola está en peligro”, sentenció el entrevistado.

Sin embargo, también se habla de que tendremos fuertes lluvias durante los meses de agosto y septiembre, con lo que se podrían recuperar los volúmenes de ambas presas, pero no hay la certeza de que eso ocurra.

“Si no hay agua se afecta a unos 33 mil productores sociales y de la pequeña propiedad que siembran unas 65 mil hectáreas de forrajes, melón, sandía, maíz forrajero, sorgo forrajero y algodón”.

De no darse el próximo ciclo agrícola, el impacto a la economía local sería drástico, ya que los estableros consumen el treinta por ciento del forraje que se produce en La Laguna, no habría producción de algodón y por ende no operarían las plantas despepitadoras, la comercialización de melón y sandía se frenaría por completo, sería un golpe muy duro”, recalcó el también productor, Teodoro Arguijo.

Ante todo, se espera que los fenómenos meteorológicos pueden dejar importantes escurrimientos en la cuenca alta del Nazas, que es donde se necesita almacenar el agua.