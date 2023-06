En Saltillo, colonia La Valencia lleva dos semanas sin agua; ‘la que nos ha caído está sucia y provoca enfermedades’

Casi tres semanas sin agua es lo que reportan vecinos de la colonia Valencia, que se ubica al poniente de Saltillo. La situación ha llevado a que los habitantes tengan que comprar pipas de agua con costo de hasta 500 pesos para abastecer tinacos y contenedores de almacenaje para hacer frente a la temporada de calor.

Cristina Martínez, quien habita en la calle La Rioja, informó a VANGUARDIA que el servicio no se ha suspendido, que la compañía Aguas de Saltillo continúa realizando los cobros de uso de agua potable aún y cuando no se abastece a la colonia.

“Batallamos mucho con el agua, normalmente cae un día sí y otro no, pero ahorita cae solamente de madrugada y un ratito, sale sin presión, no sube al tinaco, como consecuencia se nos están descomponiendo los flotadores. Varios vecinos hemos estado insistiendo, hablando a Aguas de Saltillo y solamente nos han mandado pipas de agua, pero no es suficiente, no todos los vecinos alcanzamos agua”, comentó la afectada.

Señaló que tiene seis años viviendo en La Valencia y nunca se habían presentado problemas similares, de hecho atribuyó la situación a la construcción del fraccionamiento Andalucía, que se encuentra a un par de kilómetros de su calle.