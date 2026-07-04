En San Buenaventura, coronan a María Fernanda I como Reina de la Feria 2026

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Ante una Monumental Plaza de Toros completamente abarrotada y en el marco de una de las fiestas más importantes de Coahuila, María Fernanda I fue coronada como Reina de la Feria de San Buenaventura 2026, celebración que cada año atrae a miles de visitantes de distintos estados del país e incluso del extranjero. Con un elegante vestido blanco adornado con destellos, la nueva soberana realizó su primera pasarela entre aplausos, porras y muestras de cariño de los asistentes, quienes fueron testigos del inicio oficial de los festejos por el 81 aniversario de la tradicional feria sambonense.

La ceremonia fue encabezada por el alcalde Javier Flores Rodríguez y su esposa, Niria Isabel Ayala; la secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila, Martha Elena Moncada, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas; y la presidenta del Comité Central de la Feria, Bertha Luz Flores, quienes colocaron a María Fernanda I la corona y los símbolos reales.

Durante la gala también fueron distinguidas Marifer Boone como princesa, Melanie Rivera como duquesa y Nahomi Ailed como Flor del Ejido Sombrerete. La Orquesta Embajadores amenizó la velada con los tradicionales valses que dieron un toque de elegancia a la ceremonia. En su mensaje, Martha Elena Moncada destacó que la Feria de San Buenaventura es una de las celebraciones con mayor tradición en el estado y reconoció el esfuerzo del municipio por conservar sus costumbres, además de consolidarse como un importante atractivo turístico.

Por su parte, el alcalde Javier Flores Rodríguez agradeció la respuesta de la ciudadanía desde el arranque de las actividades y reconoció el trabajo del Comité Central de la Feria para hacer posible una edición más de esta celebración. Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de la corona por parte de la reina saliente, Andrea Gavia, a María Fernanda I, con lo que se marcó oficialmente el inicio de un nuevo reinado.

Al evento asistieron autoridades estatales, alcaldes de la Región Centro-Desierto, diputados, reinas invitadas e invitados especiales, quienes fueron testigos del inicio de una fiesta que durante varios días llenará de música, tradición y cultura a San Buenaventura.

Publicidad