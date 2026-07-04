En Coahuila, se disparan 2,740% ‘golpes’ contra el cristal

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    En Coahuila, se disparan 2,740% ‘golpes’ contra el cristal
    El cristal es la droga que más se incauta en la entidad, de acuerdo con cifras de la FGR. Especial

En el último año se reportó un fuerte incremento de incautaciones, con lo que la entidad se coloca en el top 10 de aseguramientos

En Coahuila, las incautaciones de cristal por parte de autoridades federales se dispararon hasta 2 mil 740 por ciento durante 2025, con lo cual Coahuila figura entre los estados con mayores volúmenes de esta droga asegurados, reveló la Fiscalía General de la República (FGR).

Aunque todavía no hay información disponible correspondiente a 2026, datos de la FGR indican que entre enero y diciembre de 2025 fueron asegurados en Coahuila un total de 767 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina.

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Esta droga, conocida comúnmente como “cristal”, ha sido decomisada en operativos realizados en distintas regiones del estado.

De acuerdo con el informe, al cierre de 2025 el clorhidrato de metanfetamina fue la droga con el mayor volumen de aseguramientos por parte de la FGR, sin considerar los decomisos realizados por autoridades estatales.

En ese mismo periodo, la autoridad federal aseguró 767 kilogramos de cristal, 397 kilogramos de cannabis, 83 kilogramos de cocaína, cuatro kilogramos de fentanilo y dos kilogramos de heroína.

Los aseguramientos realizados exclusivamente por la FGR representan un incremento considerable respecto a 2024, cuando únicamente se reportó el decomiso de 27 kilogramos de cristal.

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El informe también ubica a Coahuila entre las entidades con mayor volumen de clorhidrato de metanfetamina asegurado durante operativos federales, lo que podría contribuir a dimensionar el comportamiento de este tipo de sustancias en la entidad.

Los estados que superaron a Coahuila en volumen de aseguramientos de clorhidrato de metanfetamina fueron Sinaloa, con 55 mil 545 kilogramos; Baja California, con 11 mil 589; Sonora, con cinco mil 400; Ciudad de México, con dos mil 665; Tamaulipas, con mil 596; Estado de México, con mil 552; Baja California Sur, con mil 29, y Michoacán, con 919 kilogramos.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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