Evalúa Coahuila ceder hospitales generales para ser operados por IMSS Bienestar

SALTILLO, COAH.- El gobernador Miguel Riquelme anunció que evalúan ceder al Gobierno Federal los Hospitales Generales de Coahuila y sus Centros de Salud, para que sean operados por el IMSS Bienestar, en una propuesta que les hizo a los gobernadores de todo el país el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, la decisión aún no está tomada.

El esquema propuesto por la federalización de los hospitales generales de las entidades y sus centros de salud, para que sean operados por IMSS Bienestar; los hospitales entrarían en una primera etapa y posteriormente los centros de salud.

“Estoy platicando el propósito de la reunión (con el presidente Andrés Manuel López Obrador), no que Coahuila vaya a entrar, es decir, vamos a valorar y vamos a ver la realidad de las cosas. No perdemos nada, porque para federalizar o la firme de un convenio lo primero que tendría que ver sería que cubrieran a todos los médicos que todavía no tiene base en los hospitales”, explicó Riquelme.

