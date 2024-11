$!Trump no miente en amenazas: México ha fallado en reglas del T-MEC, afirma experto

“¿Cuál es el panorama? México tiene varios asuntos pendientes que no ha cumplido empezando que en nuestra región no hemos sido capaces de implementar un salario mínimo de 12.50 dólares la hora, para el sector automotriz, desde ahí hemos infringido varias cuestiones que estaban muy claras en el Tratado de Libre Comercio ”, dijo.

“Los dichos de Trump, no son algo nuevo. Primero hay que tomar en cuenta que Donald Trump amenazaba con salirse del tratado y ya no, ahora amenaza con poner más aranceles y amenaza con otras cosas menos agresivas, pero igual de dañinas.

El economista y catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila destacó tres puntos que México no ha cumplido. El primero se refiere a implementar un salario mínimo de 12.50 dólares la hora para la industria automotriz.

Uno de los compromisos es tener órganos independientes para vigilar el equilibrio de fuerzas del mercado y que no hubiera empresas protegidas por parte de los gobiernos.

“Nada de eso lo estamos cumpliendo... Estamos viendo que las empresas chinas nos están utilizando como plataforma para vender a Estados Unidos sin cumplir con los requisitos del Tratado”, dijo Serrano.

“Las empresas chinas no están utilizando productos de la región para pasar sus productos, de hecho prácticamente los automóviles vienen en pedazos, solo se ensamblan y se mandan a Estados Unidos. No hay que espantar si los norteamericanos ya se dieron cuenta que las empresas chinas y nosotros estamos fomentando trampas que no se deben de hacer, se está abusando del sistema”, consideró.

El tercer punto que destaca Serrano, es que México se comprometió a no dejar pasar migrantes.

“¿Qué está diciendo Trump que no sea cierto?, estamos dejando pasar migrantes. ¿Los deberíamos dejar pasar? la respuesta es no, porque eso fue el acuerdo que hubo desde hace tiempo y otra vez lo estamos violando”, sostuvo.