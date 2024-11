¡Es oficial! Se CANCELA Cactus Festival 2024; conoce todos los detalles

Para todos los seguidores y fanáticos del Cactus Festival, este año no trae buenas noticias. El equipo organizador ha anunciado la cancelación de la edición 2024, una decisión que ha dejado a muchos con sentimientos de tristeza y decepción. Aquí te compartimos todos los detalles detrás de esta cancelación y lo que deben saber quienes adquirieron boletos.

Según el comunicado oficial del Cactus Festival, la cancelación se debe a problemas financieros ocasionados por AREMA, la empresa responsable de la venta y custodia de los fondos generados por los boletos del evento. De acuerdo con los organizadores, AREMA no cumplió con el contrato al no entregar los fondos en los tiempos establecidos. Esto ha generado una situación compleja para el festival, pues los organizadores no cuentan con los recursos necesarios para realizar el evento con la calidad que el público merece.