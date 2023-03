Fábrica de ositos en Saltillo, una forma de atravesar el duelo de la muerte

“Entonces pensé que esto mismo podría ayudar a más personas, me puse a practicar y a ofrecer el servicio con amigos en redes sociales, me han tocado familias que perdieron a un abuelo, un padre o algún otro integrante, incluso me dice que si el osito puede llevar ciertos colores o alguna prenda extra como un gorrito o bufanda porque así lo usaba también la persona que falleció”, comentó la costurera y emprendedora.