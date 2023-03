Saltillo: Ecobicla sólo presta 25 unidades a la semana tras 10 años de operación

En un recorrido realizado este lunes por VANGUARDIA, se pudo corroborar que la mayoría de estaciones de préstamo de bicicletas operan con normalidad, aunque no todas tienen el mismo horario y calendario.

De acuerdo al propio personal que atiende las estaciones, en caso de no poder entregarla el mismo día, debe hacerlo a primera hora del día siguiente. En caso de que no la entregue en las estaciones de manera reiterada, se le puede retirar la credencial.

PROS Y CONTRAS QUE REFIEREN LOS USUARIOS

Javier Ruiz es comerciante en negocios de comida y usa el servicio prácticamente diario, afirma que es “excelente, porque pues prácticamente uno tiene bici sin hacerle mantenimiento, no la parchas, no la arreglas ni nada”. Agrega que hace un recorrido desde el Tecnológico de Saltillo hasta la estación de San Francisco, donde señala, cumplen con los horarios establecidos.

Además aclara que las bicicletas que a él le han tocado están en buen estado. “Yo lo único que veo malo es que en mi trayecto no hay ciclovía y ahí me voy ‘toreando’ a los carros, trato de agarrar calles que no sean transitadas”.

Ruiz enfatiza que uno de los factores a destacar es el precio, “está chido porque con solo 20 pesos al año pues tienes el transporte, de hecho ya tengo varios amigos que se quieren subir también a la bici”.

Por otro lado, la ciudadana Camila Fuentes declaró que no siempre se ha encontrado con las estaciones abiertas en los horarios establecidos, como a ella misma le ha ocurrido con la ubicada en la Alameda Zaragoza

Fuentes, quien también es miembro del Consejo de Movilidad y Convivencia del municipio de Saltillo, agrega que “ayudaría mucho que pongan los horarios de las estaciones en lugares visibles”.