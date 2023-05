Falso que se plantee eliminar figura de padrinos en bautizos y confirmación: Párroco de Acuña

ACUÑA, COAH.- La Iglesia Católica desmintió que se pretenda eliminar la figura de “los padrinos” en sacramentos como el bautizo y la confirmación, argumentando que el papel de “los segundos padres” es fundamental para el acompañamiento de los menores y jóvenes en el camino de Dios.

El párroco de la iglesia San Francisco de Asís, José Raúl Pérez Contreras, lamentó que una noticia que se dio a conocer en ese sentido, una propuesta de la eliminación de los padrinos en una diócesis de Italia se haya magnificado en redes sociales.

“Fue una noticia que salió de dimensiones; esto se manejó en una diócesis en particular, en Italia, pero hoy en las redes sociales todo se magnifica y verdaderamente se magnifico esa noticia.

“Pero no, no; salvo en ese lugar, donde incluso es una propuesta, no es que se vaya a hacer así, incluso allí y en el resto de la iglesia la opción por los padrinos es siempre una buena opción, como esos acompañantes o segundos padres para los ahijados, que junto con los papas hagan ese buen equipo”, explicó el párroco.

La buena costumbre o disciplina de tener padrinos en los sacramentos tienen que ver no solo con pararse junto al agua bendita a la hora de los eventos y participar en el festejo, más bien los padrinos deben fungir como segundos padres; estar al pendiente de la educación cristiana de sus ahijados, abundó Pérez Contreras.

“Los padrinos deben de hacer equipo con los papás y juntos ver por el bien espiritual del ahijado, de los hijos; incluso yo diría que el padrino tiene la autoridad de decirle a los papás cuando estén actuando mal o viceversa, los papás decirles a los padrinos -’oye, no sean tan ausente, vista al ahijado, velo más’-.

“El niño debe de crecer, no solo en estatura, en conocimientos, sino en gracia con Dios y por ello es fundamental la participación de papás y padrinos”, apuntó.