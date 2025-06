Entre tinta, juramentos y mole de guajolote; así se formó el Congreso Coahuila-Tejas

Son ya ochenta y tres años los que han pasado por estos huesos cansados, y mientras contemplo la sierra de Zapalinamé , que en mis años de juventud llamaban “Indio Muerto”, siento el deber de poner por escrito los recuerdos de una vida en la que he sido testigo de los acontecimientos más extraordinarios de nuestra tierra.

Salí de casa cuando la villa apenas despertaba. En la parroquia de Santiago se preparaba una misa de acción de gracias para iniciar la instalación del Congreso Constituyente. Todos sabíamos que algo grande estaba ocurriendo, aunque no pudiéramos explicarlo del todo.

Mi madre, que en paz descanse, me preparó huevos revueltos con chile, tortillas recién hechas y café de olla. Comí de prisa, con algo de nervios: era mi primer día como escribano en el Congreso de Coahuila y Tejas . El aroma del desayuno me tranquilizó; era un día común, aunque sin saberlo, sería especial.

Gracias al apoyo de mi madre, Consuelo Luna, tlaxcalteca pura, recibí mis primeras letras. Ella me repetía que para sobresalir había que aprender un oficio distinto al de horticultor. Fue así que el fraile franciscano Juan Cristóbal de Lara, con gran empeño, logró que al cabo de unos meses supiera leer y escribir.

Copié una carta del presidente Guadalupe Victoria, fechada el 14 de julio de 1827, felicitando la instalación del Congreso. Sentí orgullo, pero también inquietud por Tejas, llena de colonos que no compartían ni lengua ni costumbres.

Tras la misa, nos dirigimos a las antiguas Casas Consistoriales. El salón donde sesionaría el Congreso me parecía majestuoso: muros de piedra encalada, ventanales que dejaban pasar la luz dorada y una pintura del emperador Iturbide, que pronto fue retirada. Las sillas estaban dispuestas en semicírculo, cubiertas con tela azul oscuro. En mi banca de madera, tenía listo mi tintero, plumas de ganso y una libreta para registrar nombres, fechas, decisiones y juramentos.

LOS CAMBIOS DE UNA VIDA

En 1827, Saltillo fue elevado a ciudad con el nombre de Leona Vicario, y San Esteban pasó a llamarse Villalongín. Luego, ambos recuperaron sus nombres originales y se fusionaron. Pasé años viendo cambios de nombres, gobiernos y guerras: la invasión estadounidense, la intervención francesa, la República restaurada.

Esa noche del 15 de agosto de 1824, volví a casa con los dedos manchados de tinta. Pensé en Tejas, Monclova, el río Bravo, en mi madre y el fraile que me enseñó a leer. Aquella jornada no terminó con el sol: comenzó un camino lleno de luchas y promesas.

He visto pasar emperadores y presidentes, conservadores y liberales, guerras y reconstrucciones. Pero algo permanece: no las constituciones ni los decretos, sino el espíritu de un pueblo que se adapta, resiste y no olvida su esencia.

Saltillo, diciembre 28 de 1885

Martín de la Cruz, testigo de su tiempo

Si la historia le apasiona, únase a Relatos y Retratos del Saltillo Antiguo. WhatsApp: 844 299 1234

saltillo1900@gmail.com