Faltan espacios en asilos de Saltillo: Ropero del Pobre, con lista de espera de 100 adultos mayores

En medio de una pandemia que no cesa, y que coloca a la capital de Saltillo como uno de los municipios de Coahuila con mayor número de contagios, los asilos en Saltillo no le niegan el paso a quienes requieren de un techo.

Sin embargo, mantienen la puerta cerrada a las visitas y los protocolos necesarios para reducir el riesgo de contagios entre los muchos adultos mayores que atienden, que hasta el momento no se presentan brotes.

Aunque el COVID-19 también los alcanza, al mermar las aportaciones que pueden recibir, incrementando el costo de la manutención para cada uno de los 99 adultos mayores, que cuidan y protegen, desde el alza de la canasta básica.

“Atravesamos una etapa complicada respecto a las aportaciones de medicamentos, pañales, alimentos como huevo, leche, frutas y verduras, pero también de aparatos como baumanómetros para tomar la presión, y oxímetros para medir el nivel de oxigenación.

Pues se van deteriorando con el tiempo y cada vez son menos los disponibles en el departamento médico, indispensables para el monitoreo”, comentó Paulina Udave, Directora del asilo El Ropero del Pobre con casi 77 años de experiencia.

Ahorita tenemos 99 personas, agregó, pero sigue habiendo muchas solicitudes, muchos casos de personas en situación vulnerable y de abandono, quienes quedaron sin un soporte por todo esto de la pandemia, dijo Udave.

“Recibimos a los adultos mayores con protocolo para evitar contagios y de acuerdo a la disponibilidad del espacio pero sabemos que quienes no tengan ninguna red de apoyo y son rechazados, podrían pasar la noche en la calle, por eso vemos la manera de hacer un espacio”, comentó la directora aunque su máxima capacidad es para 102 personas.

Es decir, se encuentran al 97 por ciento de su capacidad, una cifra similar a la de la Casa de Reposo “Sweet Home Saltillo” que aunque cuenta con un espacio para atender a 16 adultos mayores, hasta el momento atiende a 15.

Sin embargo, en el caso del Ropero del Pobre, se tiene una lista de espera de aproximadamente 100 adultos mayores que buscan un sitio donde alojarse y ser asistidos en las actividades de la vida diaria.

“Sabemos que quien busca un espacio, se encuentran vulnerables, pues quien no, permanece en casa, sin embargo, muchos de ellos, de los más necesitados, ni siquiera logran pedir auxilio y aunque no pedimos una cuota específica hay quienes no pueden hacer ni una sola aportación”, comentó la directora.

Mientras que ellos, requieren atención 24 horas todos los días del año, desde darles de comer, servicio de enfermería, lavandería, higiene, cocina con dietas especiales, papillas, colaciones, líquidos y medicamentos para los hipertensos, agregó.

Es un tema complejo, lamentó, el llamado a la sociedad, la responsabilidad de ver por los adultos mayores es de todos, no sabemos si lo vayamos a necesitar algún día, queremos que se dignifique a las personas mayores y las respete, exhortó la directora.

“Muchas veces las personas mayores son sinónimos de inutilidad, estorbo o carga pero la realidad es que ellos construyeron la sociedad y la ciudad en la que vivimos”, agregó e invitó a los saltillenses a realizar aportaciones en su asilo.