Familia de motociclista atropellado en Saltillo asegura que es inocente; piden investigación

José Ángel terminó en la cama de un hospital tras un accidente en motocicleta. Tiene un pulmón perforado, las costillas fracturadas, cinco del lado derecho y dos del lado izquierdo, un dedo fracturado de la mano derecha y múltiples golpes. Su estado de salud es delicado. Además, quieren responsabilizarlo del accidente que sufrió y que la contraparte no pague ni los gastos médicos ni una indemnización, a pesar de que su familia declara que hay inconsistencias en las investigaciones y que él no es el responsable, sino el afectado.

Elisa, su esposa, se encuentra afuera de la Clínica Uno del Seguro Social esperando la recuperación de su esposo. Ella está convencida de que él no provocó el accidente, ya que, en los momentos que puede hablar con José, él le asegura que tenía la luz verde del semáforo en el bulevar Antonio Cárdenas, en la entrada de la colonia Lomas del Refugio, que toma cada tarde para llegar a su casa.

Sin embargo, la tarde del viernes 15 de marzo sufrió un accidente al chocar contra una camioneta que circulaba de sur a norte, manejada por una mujer llamada Sharon Ivet Sánchez, según la investigación de Elisa después del accidente de su esposo, quien, añadió, quedó en libertad tras el percance.

“Mi esposo tenía el derecho de paso, eso me dijo. El Ministerio Público no me está ayudando en nada, no está colaborando conmigo. No sé si ella ya pagó algo; de hecho, ella está libre y cuando ocurrió el accidente, a ella no me la querían mostrar. Tuve dificultades para conseguir su nombre; la encubren, manipularon la escena”, comentó Elisa.

José es un trabajador operario y junto con su esposa tienen cuatro hijos, de once, siete, cinco y tres años. No tienen otra fuente de ingresos y debido a las secuelas del accidente podría dejar de trabajar durante varios meses, o incluso perder el empleo, dejándolos a la deriva junto con sus hijos.

Sin embargo, en el peor de los casos, y siendo una posibilidad, José podría perder la vida, dejando a sus hijos y a su esposa desamparados. Por eso, ella clama por justicia y pide que se revise el caso, ya que afirma que las autoridades no le están prestando atención y ella asegura que el informe fue manipulado para inculpar a su esposo.

Ella desea llegar a un acuerdo con quien considera responsable, Sharon, para que sea ella quien cubra los gastos ocasionados y pague por las lesiones y el tiempo que su esposo no ha podido trabajar. Además, solicita que se investigue verdaderamente esta situación y se haga justicia.