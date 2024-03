¡Cumplen! Donan los Acereros de Monclova 252 mil para gastos médicos del joven Daniel

Aunque se ha hecho público que los empleadores de Daniel ya habían pagado una parte de la cuenta que oscilaba en 255 mil pesos, la cifra siguió aumentando, ya que el joven requiere más curaciones en sus heridas e injertos de piel, por lo que el equipo local se hizo presente para aportar otros 252 mil 672 pesos a la clínica privada.

Marcos Losoya, hermano de Daniel, publicó los recibos que la directiva de los Acereros de Monclova pagó en sus redes sociales, con el fin de demostrar a la ciudadanía que no se está jugando con la salud de Daniel. “Queremos agradecer a los Acereros de Monclova por cubrir la mayor parte de los gastos médicos en el hospital de Daniel Herrera. Gracias a todos los que asistieron, sin ustedes no se hubiera logrado continuar con el tratamiento médico. Asimismo, queremos dejar claro que no estamos lucrando con la salud de mi hermano. La empresa realizó la transferencia directamente al hospital, nosotros no recibimos ninguna economía en mano y aún queda una parte por cubrir”, expresó.