Frontera refuerza coordinación en seguridad con Mesa Interregional de Paz

FRONTERA, COAH.- Con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, el municipio de Frontera fue sede de la Reunión Interregional de la Mesa de Paz, encuentro encabezado por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú. La reunión tuvo como objetivo reforzar la coordinación en materia de seguridad y mantener la tranquilidad en la región, mediante el trabajo conjunto entre corporaciones e instituciones de los distintos niveles de gobierno.

Durante el encuentro, la edil dio la bienvenida a representantes de corporaciones federales, estatales y municipales. Señaló que la paz y la seguridad solo pueden mantenerse mediante la colaboración permanente entre todas las instituciones. ”Su presencia aquí demuestra la convicción que tenemos en Coahuila de que la seguridad se construye en equipo y que ninguna institución puede enfrentar sola los retos que se presentan”, expresó la alcaldesa. En la mesa de trabajo participaron mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Policía Estatal, Instituto Nacional de Migración, Centro Nacional de Inteligencia, Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, PRONNIF, Policía Violeta y representantes de los municipios de la región.

Sara Irma Pérez Cantú también reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas. Indicó que la estrategia de seguridad implementada en Coahuila, basada en la coordinación entre corporaciones y el fortalecimiento de las instituciones, ha permitido que el estado continúe posicionándose entre los más seguros del país. Al concluir la reunión, la alcaldesa agradeció el trabajo que diariamente realizan los elementos de las distintas corporaciones para proteger a la ciudadanía. Destacó que la seguridad es uno de los aspectos que más valoran las familias, pues brinda confianza para vivir, trabajar, estudiar y emprender. Con este encuentro realizado en Frontera, la edil refrendó su compromiso de seguir colaborando con las autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer las acciones que permitan preservar la paz y la seguridad en toda la región.

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