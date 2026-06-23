Frontera refuerza coordinación en seguridad con Mesa Interregional de Paz

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Coahuila
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    Frontera refuerza coordinación en seguridad con Mesa Interregional de Paz
    Representantes de corporaciones de seguridad y dependencias de los tres órdenes de gobierno analizaron estrategias para fortalecer la paz y la tranquilidad en la región. LIDIET MEXICANO

Autoridades de los tres órdenes de gobierno participaron en la reunión encabezada por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú para fortalecer las estrategias de prevención y vigilancia

FRONTERA, COAH.- Con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, el municipio de Frontera fue sede de la Reunión Interregional de la Mesa de Paz, encuentro encabezado por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

La reunión tuvo como objetivo reforzar la coordinación en materia de seguridad y mantener la tranquilidad en la región, mediante el trabajo conjunto entre corporaciones e instituciones de los distintos niveles de gobierno.

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Durante el encuentro, la edil dio la bienvenida a representantes de corporaciones federales, estatales y municipales. Señaló que la paz y la seguridad solo pueden mantenerse mediante la colaboración permanente entre todas las instituciones.

”Su presencia aquí demuestra la convicción que tenemos en Coahuila de que la seguridad se construye en equipo y que ninguna institución puede enfrentar sola los retos que se presentan”, expresó la alcaldesa.

En la mesa de trabajo participaron mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Policía Estatal, Instituto Nacional de Migración, Centro Nacional de Inteligencia, Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, PRONNIF, Policía Violeta y representantes de los municipios de la región.

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Frontera fue sede del encuentro regional en el que participaron corporaciones de seguridad, procuración de justicia y organismos de atención a la ciudadanía. LIDIET MEXICANO

Sara Irma Pérez Cantú también reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas. Indicó que la estrategia de seguridad implementada en Coahuila, basada en la coordinación entre corporaciones y el fortalecimiento de las instituciones, ha permitido que el estado continúe posicionándose entre los más seguros del país.

Al concluir la reunión, la alcaldesa agradeció el trabajo que diariamente realizan los elementos de las distintas corporaciones para proteger a la ciudadanía. Destacó que la seguridad es uno de los aspectos que más valoran las familias, pues brinda confianza para vivir, trabajar, estudiar y emprender.

Con este encuentro realizado en Frontera, la edil refrendó su compromiso de seguir colaborando con las autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer las acciones que permitan preservar la paz y la seguridad en toda la región.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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