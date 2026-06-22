Frontera sigue con limpieza y apoyo a familias afectadas por las lluvias

FRONTERA, COAH.- El Gobierno Municipal de Frontera mantiene las labores de limpieza y apoyo en las colonias y escuelas que resultaron afectadas por las intensas lluvias registradas la semana pasada, con el objetivo de acelerar la recuperación de las zonas dañadas. La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que las distintas dependencias municipales continúan trabajando en territorio para atender los reportes de la ciudadanía y brindar respaldo a las familias que todavía enfrentan las consecuencias de la contingencia.

Las cuadrillas de Servicios Primarios siguen realizando el retiro de lodo, ramas, árboles caídos y todo tipo de objetos dañados por el agua, principalmente en los sectores donde las precipitaciones provocaron mayores afectaciones. El director de Servicios Primarios, Raúl Isaac Cárdenas, explicó que las labores también se llevan a cabo en planteles educativos, donde ha sido necesario retirar mobiliario y diversos materiales que quedaron inservibles tras las inundaciones.

Además, el Ayuntamiento mantiene un servicio especial de recolección para que las familias puedan desechar muebles, electrodomésticos y otros artículos dañados por el agua, evitando que estos residuos permanezcan en la vía pública. La Alcaldesa destacó que la recuperación de Frontera ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía, por lo que aseguró que las brigadas seguirán recorriendo las colonias para atender las necesidades que aún se presenten. Finalmente, reconoció el compromiso del personal municipal que continúa trabajando en campo para restablecer las condiciones de la ciudad y agradeció la colaboración de los ciudadanos durante las labores de limpieza y recuperación.

Publicidad

Temas

Brigadas Familias Tormentas

Localizaciones

Coahuila Frontera

