Funciona ‘Ponte Buzo’ en Simas Acuña y mejora la recaudación por cobro en servicio de agua

ACUÑA, COAH.- El programa que implementó el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), “Ponte Buzo”, ha generado una conciencia entre los usuarios de cumplir con el pago de su recibo cada mes, y entre los morosos, que no dejen que su deuda crezca.

Y es que de acuerdo al subgerente comercial del Sistema, César Tamez, esta estrategia busca que los usuarios tengan alternativas, como convenios de pago, para que no se les corte el suministro de agua potable, sobre todo en temporadas como estas, de intenso calor.

“Mediante un aviso de corte del servicio, se alerta al usuario para que, ya sea que se acerque y realice un convenio de pago, si su deuda es alta, o bien liquide la totalidad de la deuda”. dijo.

Explicó que el usuario, si deja pasar cuatro meses sin pagar o bien no se acerca a convenir el pago de su deuda, prácticamente se le corta el servicio, previo alertamiento en sus recibos, por lo que no hay excusa de que no se le avisó.

Apuntó que la estrategia beneficia al sistema, porque se ha generado una conciencia entre los usuarios de pagar a tiempo, pero lo más importante es que a través de los alertamientos, el usuario paga o hace convenio de pago, y con ello deja de crecer su deuda y mantiene el servicio de agua potable en su casa.