“Hubo un punto en que yo le decía a mi mamá lo harta que estaba del trabajo, por todo lo que me decían, pero el reflexionar el hecho de que yo había decidido estar ahí para pasar más tiempo con mi niño, me hizo tomar carácter y fuerza para seguir en el programa” , expresó la modelo.

“Este señor me mandó mensaje y me pidió mi número para una contratación, después de medio marearla me pidió mi número para llamarme y en cuanto llegamos a un acuerdo, me dijo que era en Monterrey, que fue lo primero que me sacó de onda”, contó.

Expresó que la propuesta la tenía intranquila y que después de las negociaciones, Rocío terminó seleccionada entre las modelos propuestas, fue entonces que decidió acompañarse de un amigo y comenzar sus preparativos para viajar.

Fue como con una maleta con diferentes cambios se dirigió al estado de Nuevo León, donde serían las grabaciones del nuevo sencillo, la modelo expresó que lo que más la abordaba en el momento eran los nervios.

