Habría en Coahuila 120 anexos clandestinos; solo 60 son revisados por la Secretaría de Salud

En Coahuila, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado tiene registrados cerca de 60 anexos que son revisados 2 veces por año; sin embargo, podría haber cerca de 120 funcionando en la clandestinidad, los cuales solo son detectados mediante denuncia ciudadana o por las propias personas anexadas que logran escapar.

“Es muy difícil para la Subsecretaría de Regulación Sanitaria dar con estos locales porque los mantienen muy escondidos y hasta que no sucede algo y que la ciudadanía se da cuenta, es cuando se les localiza, pero cuando se llega ya han sido clausurados por el área de Protección Civil”, informó Eliud Aguirre Vázquez, secretario de Salud.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Estoy arrepentido’. Ingresan al abogado agresor al penal varonil

Durante el año, han detectado varios centros de rehabilitación que carecían de permisos y licencias de funcionamiento, los cuales fueron clausurados por las autoridades.

En ocasiones, son cerrados por autoridades municipales y la Secretaría de Salud también coloca sellos de clausura. Si las personas desean reabrir, se les la oportunidad de que cubran los requisitos de ley para autorizar funcionamiento.

“Es muy difícil saber el número ya que son casas que las adecuan como anexos, no tienen letrero que digan que es un anexo, no se registran con nosotros, no reúnen las condiciones, los requisitos que deben de tener. Los invitamos a que estén regularizados, pero los que llegamos a conocer es por quejas, de otra forma es muy difícil”, afirma.

VENTA DE MEDICAMENTOS EN MERCADOS POPULARES

Por otra parte, informó que en los mercados populares han detectado venta de medicamento controlado y no controlado, acumulando en el año 55 cajas con diferente medicamento, pero no hay personas detenidas, aunque el comercio es ilegal y el producto controlado puede ser utilizado para drogarse.

“Estos operativos iniciaron y se han resguardado 55 cajas de medicamento hasta que la persona presente la papelería que demuestre que sí es legal; si en un tiempo determinado no llevan la papelería que se solicita, se destruye”, recuerda.

Refirió que hace unos meses se detectó venta de clonazepam que los jóvenes utilizaban para intoxicarse, un producto que solo puede recetar un especialista con las dosis adecuadas a cada persona en particular. Además de los mercados, también se reporta la venta de medicamento controlado a través de las redes sociales.