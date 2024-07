¿Has Visto a Dante? Saltillense ofrece recompensa a quien regrese a perrito; se lo llevaron en un March azul

Esmeralda realizó un llamado específico al dueño de un automóvil March azul que, el 9 de julio, pasó por Luis Echeverría, cerca de la primera entrada de la colonia Villa Universidad, y subió a su coche a al canino desaparecido según reportes de testimonios.

La familia ruega que se pongan en contacto con ellos para recuperar a su mascota y ofrecen una recompensa de cinco mil pesos.

¨Dante ha vivido con la familia durante cinco años, y no solo es una mascota, sino parte integral de la familia. Debido a sus miedos, Dante duerme dentro de casa en condiciones de frío, lluvia, truenos y cuetes, ya que estas situaciones le provocan ansiedad. Además, casi no come croquetas, prefiriendo la comida de la familia¨, comentó Esmeralda a través de su publicación.