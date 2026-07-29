Hombre sufre quemaduras; acusa que incendiaron su vivienda en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un incendio, cuya causa será determinada por las autoridades, consumió por completo tres cuartos construidos con madera y lámina, y estuvo a punto de convertirse en una tragedia. La tarde de este miércoles, un hombre y su pareja quedaron atrapados entre las llamas mientras dormían en un domicilio de la colonia El Mirador, en Ramos Arizpe. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Palo Blanco y Nueva. Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron tras recibir el reporte a través de uno de los Grupos Ciudadanos de Seguridad. Al arribar, encontraron la estructura completamente envuelta en llamas, por lo que iniciaron las labores para controlar el siniestro.

En el lugar fue atendido Alejandro Tovar Sandoval, de 43 años, quien se identificó como habitante del sitio. Durante la valoración médica se le detectaron quemaduras de primer y segundo grado en la espalda y el brazo izquierdo. Aunque los paramédicos insistieron en trasladarlo a un hospital para recibir atención especializada, el hombre rechazó el servicio en repetidas ocasiones.

De acuerdo con el testimonio de Alejandro, horas antes sostuvo un conflicto con una de sus hermanas y otro hombre, quienes presuntamente lo amenazaron con prender fuego a su vivienda. Relató que él y su pareja dormían cuando despertaron por el intenso humo y las llamas. Ambos lograron salir a tiempo, aunque él sufrió diversas quemaduras durante el escape. La versión del afectado señala que el incendio habría sido provocado cuando ambos permanecían dentro de la vivienda, poniendo en riesgo sus vidas. Vecinos del sector manifestaron además su inconformidad por las condiciones del predio, al asegurar que en el lugar se acumulan grandes cantidades de basura y diversos objetos, lo que favoreció la propagación del fuego debido a que el terreno se encuentra en desnivel.