Lleva Ramos Arizpe brigadas de bacheo y limpieza a 10 colonias

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    Lleva Ramos Arizpe brigadas de bacheo y limpieza a 10 colonias
    El mantenimiento vial tiene como objetivo mejorar la movilidad de automovilistas y peatones. CORTESÍA

Las acciones buscan conservar una ciudad más ordenada, segura y funcional

Con el objetivo de mantener una ciudad más ordenada, segura y funcional, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe continúa con el despliegue de cuadrillas de trabajo en distintos sectores para realizar labores de mantenimiento vial y limpieza integral, en atención a las necesidades de la población.

Por instrucciones del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, las acciones se desarrollan de manera permanente para mejorar la movilidad, la imagen urbana y las condiciones de los espacios públicos, mediante trabajos coordinados de bacheo, limpieza general, retiro de escombro y descacharrización.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/promueve-ramos-arizpe-convivencia-familiar-mediante-recuperacion-de-parques-y-plazas-LH22436184

En materia de mantenimiento de vialidades, las brigadas municipales realizaron trabajos de bacheo en las colonias Manantiales del Valle, Portal Diamante, Hacienda, Escorial, Analco, Valle Poniente, El Cura, La Esmeralda, Rincón del Valle y la Zona Centro, con el propósito de ofrecer calles en mejores condiciones para automovilistas y peatones.

De forma paralela, personal de Servicios Primarios efectuó labores de limpieza general, retiro de maleza, escombro y descacharrización en Hacienda III, Manantiales del Valle, Plaza Huanusco, La Palma, Nuevo Ramos y Cañadas del Mirador, atendiendo reportes ciudadanos y reforzando las jornadas permanentes de mantenimiento urbano.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estas acciones forman parte del compromiso de su administración por brindar servicios públicos eficientes y cercanos a la ciudadanía.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/cuadrillas-municipales-recorren-calles-de-ramos-arizpe-en-jornada-de-limpieza-urbana-GH22436505

“Nuestro compromiso es atender de manera constante cada sector de Ramos Arizpe. Lo mismo trabajamos para mejorar las vialidades que para mantener limpios los espacios públicos, porque una ciudad ordenada también se construye con servicios públicos eficientes y cercanos a la gente”, expresó.

El Gobierno Municipal señaló que estas brigadas continuarán recorriendo las diferentes colonias del municipio con el fin de atender de manera oportuna las necesidades de infraestructura y limpieza, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las familias ramosarizpenses.

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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