Lleva Ramos Arizpe brigadas de bacheo y limpieza a 10 colonias

Con el objetivo de mantener una ciudad más ordenada, segura y funcional, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe continúa con el despliegue de cuadrillas de trabajo en distintos sectores para realizar labores de mantenimiento vial y limpieza integral, en atención a las necesidades de la población. Por instrucciones del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, las acciones se desarrollan de manera permanente para mejorar la movilidad, la imagen urbana y las condiciones de los espacios públicos, mediante trabajos coordinados de bacheo, limpieza general, retiro de escombro y descacharrización.

En materia de mantenimiento de vialidades, las brigadas municipales realizaron trabajos de bacheo en las colonias Manantiales del Valle, Portal Diamante, Hacienda, Escorial, Analco, Valle Poniente, El Cura, La Esmeralda, Rincón del Valle y la Zona Centro, con el propósito de ofrecer calles en mejores condiciones para automovilistas y peatones. De forma paralela, personal de Servicios Primarios efectuó labores de limpieza general, retiro de maleza, escombro y descacharrización en Hacienda III, Manantiales del Valle, Plaza Huanusco, La Palma, Nuevo Ramos y Cañadas del Mirador, atendiendo reportes ciudadanos y reforzando las jornadas permanentes de mantenimiento urbano. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estas acciones forman parte del compromiso de su administración por brindar servicios públicos eficientes y cercanos a la ciudadanía.

“Nuestro compromiso es atender de manera constante cada sector de Ramos Arizpe. Lo mismo trabajamos para mejorar las vialidades que para mantener limpios los espacios públicos, porque una ciudad ordenada también se construye con servicios públicos eficientes y cercanos a la gente”, expresó. El Gobierno Municipal señaló que estas brigadas continuarán recorriendo las diferentes colonias del municipio con el fin de atender de manera oportuna las necesidades de infraestructura y limpieza, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las familias ramosarizpenses.