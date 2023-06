‘Huck’, el artista saltillense que plasma su respeto y amor por la vida en un mural urbano

Es como un remanso para la vista en la vorágine de las cinco de la tarde toparse con este mural, la postal urbana de un nuevo ser emergiendo al mundo en medio del ajetreo cotidiano de nuestro Saltillo.

En el bulevar Otilio González, en la barda de una asociación civil, Édgar Eduardo Velázquez Mendoza, “Huck”, el autor del mural, dice que al verlo hasta una señora lloró.

TE PUEDE INTERESAR: Álex regresó de Europa a Saltillo tras 18 años... y asegura que no volvería a vivir aquí por ser una ciudad para automovilistas

“Dijo ‘cuando llegué a mi casa me agarré a llorar porque yo no puedo tener un niño, un bebé’ y dijo ‘cuando vi el mural Dios me removió todo por dentro y me hizo pedirle a Él un milagro’”, revela el muralista.

Era una mujer que dijo no podía hijos, vio el mural, le llegó y lloró.

Otras mujeres que habían perdido sus bebés le compartieron a “Huck” sus historias, “nos dieron su experiencia al ver este mural”, comenta.

Édgar, 33 años, es muralista de toda la vida, y se podría decir que un muralista nato, desde chico le gusta el dibujo, el grafiti, pero así, con un sentido puramente artístico.