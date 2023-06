Álex regresó de Europa a Saltillo tras 18 años... y asegura que no volvería a vivir aquí por ser una ciudad para automovilistas

Se sorprendió de la soledad y el abandono del parque. “ Ya no me sentí bienvenido, pensé que estaba cerrado por las rejas de la entrada. Creo que no es un lugar al que traería a mis hijos”.

Posteriormente acudió a la Plaza Patio, misma que cuando se fue aún era conocido como “Campos las Américas”. “Esos puentes no estaban y justo aquí en el estacionamiento había un campo de béisbol. Me acuerdo mucho que venía de pequeño a entrenar beis, pero no me imaginé que ahora hubiera un centro comercial. Se me hace bien, creo que es signo de que la ciudad creció como debe ser”.

No obstante, también se sorprendió para bien del domo que se construyó y es utilizado con frecuencia para el entretenimiento y la práctica del box. “ Se me hace muy bien que hayan usado el dinero para esto ”, dijo.

“Como era puro terreno, la gente venía y tiraba animales muertos. De camino para acá me sorprendió y me gustó que ahora está lleno de casas y negocios, porque esos no estaban”, declaró.

Los directivos y docentes no lo recordaban, pero quisieron tomarse fotos con él simplemente por el hecho de que fue un exalumno que ahora vive en Europa y quiso regresar, a pedido de este reportero, a su secundaria.

NO VOLVERÍA A VIVIR EN SALTILLO

El recorrido terminó en el distribuidor vial El Sarape, que le impresionó de manera importante por la altura que se toma y la distancia que se recorre. Cuando se fue el cruce aún era entre semáforos y se sorprendió de transitarlo de sur a norte.

Alex ha vivido en ciudades Malmö, Barcelona, Madrid o Manchester y aseguró, El Sarape es la obra vial “más impresionante que he visto”.

No obstante, el monumento a la cultura automovilística en Saltillo fue el parteaguas para declarar que no volvería a vivir en la ciudad en la que nació.

Aclaró que es principalmente porque a lo que se dedica --jugador profesional de póker--, no puede ser ejercido de manera física. “Me contaron que prohibieron los casinos, lo cual se me hace muy bien”.

“Pero tampoco volvería a vivir aquí porque no conduzco. No he podido subirme de nuevo a la combi porque ya no sé por dónde pasa. En las otras ciudades, me voy a todos lados en bici, en transporte público o caminando. Aquí no me he bajado del coche”, contó Alex.

“Yo creo que los gobernantes deberían invertir en más combis --transporte público-- porque a final de cuentas es lo que más usa la gente y no todos se pueden comprar un coche”, sentenció.