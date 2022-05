Inauguran XXXIII Asamblea General Ordinaria de la RED

Por el trabajo hecho durante la pandemia para ampliar los alcances de la estrategias de prevención y control del COVID-19 en Coahuila, el gobernador reconoció a los radiodifusores.

Durante la Inauguración de la XXXIII Asamblea General Ordinaria de la Red de Radiodifusores y Televisoras Educativas y Culturales de México, Riquelme destacó su especial reconocimiento a los integrantes de la RED.

“Su quehacer diario permitió multiplicar los mensajes de protección a la salud, los protocolos sanitarios a todos los sectores de la población”, refirió durante el evento.

El gobernador también aprovechó para destacar el trabajo hecho desde su administración para ampliar sus estrategias en cada una de las cinco regiones de la entidad para enfrentar la contingencia, incluso “se salió a la calle para saber lo que estaba ocurriendo en los distintos sectores de la población, para tomar las decisiones reales que se requerían”.

AGRADECE APOYO DE MARS

Por su parte, el presidente de la RED, Jorge Manuel César Gómez, Asamblea permitirá a todos sus socios tomar decisiones para enfrentar los retos presentes y futuros, en beneficio de las audiencias de todo el País.

César Gómez también reconoció el apoyo permanente e irrestricto otorgado por Miguel Riquelme al Sistema RED.

“Debo decir que la televisión que tiene el Gobierno del Estado no sería posible sin su visión y el haber enfrentado la pandemia de la mejor manera en todos los aspectos. Pero no sólo no quedó ahí, sino que aceleró el lanzamiento de la televisión pública del Estado para llevar los contenidos informativos y de salud, que hoy son una realidad”, indicó.