Inicia Diana Hernández campaña por la alcaldía de Saltillo en la explanada de la Presidencia Municipal

Acompañada de familiares, amistades y simpatizantes, con música de fara-fara incluida, Diana Hernández inició su campaña por la alcaldía de Saltillo, encabezando a la planilla del Partido del Trabajo, con el mensaje de que el cambio es ahora o nunca, con la promesa de no robar, no mentir y no traicionar a los saltillenses.

En los primeros minutos de este domingo, desde la explanada de la Presidencia Municipal, la aspirante lanzó su primer mensaje en la búsqueda de simpatías para que la Cuarta Transformación gobierne en esta capital.

TE PUEDE INTERESAR: Desde la colonia Miguel Hidalgo, inicia Javier Díaz recorridos en Saltillo