Inicia integración de expedientes para regularizar ‘autos chocolate’ en región Laguna de Coahuila y Durango

El fundador y dirigente del Consejo Nacional de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (ONAPPAFA), José Guadalupe Barrios, convocó a los propietarios de vehículos ‘chocolate’, a una reunión informativa y de recepción de documentos el próximo domingo 24 de octubre para iniciar el proceso de integración de expedientes para la regularización de este tipo de automóviles en la Región Lagunera de Coahuila y Durango.

La reunión se llevará a cabo en el Auditorio de la Expo Feria de Gómez Palacio a partir de las 11:00 horas de este domingo.

“Nosotros estamos pidiendo el shipper export porque las armadoras nos están atacando, que se va a llenar de vehículos robados, de vehículos chatarra, pero el shipper export no acepta chatarras, no acepta robados, entonces todo el vehículo que va a pagar sus impuestos es un vehículo bien habido, y de esta manera les decimos a las armadoras que no se preocupen, todos los vehículos de procedencia extranjera vienen bien”, dijo Guadalupe Barrios.

La regularización tendrá un costo de dos mil 500 pesos, sin embargo, señaló que habrá otros costos, como el pago de placas, que pudieran sumarse a este pago. El funcionario recordó que este recurso se quedará en cada Estado para la rehabilitación de las vitalidades.

Señaló que hasta el momento las características no han salido, no obstante tienen conocimiento al respecto porque como Onappafa, antes de la pandemia estaban presentes en las reuniones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la Secretaría de Economía para establecer los mecanismos y requisitos.

La documentación necesaria para la conformación del expediente consiste en; dos copias del título, dos copias de la credencial de elector, dos copias de la licencia de manejar actualizada, dos copias de comprobante de domicilio, dos copias de la póliza de seguro y daños a tercero, ante lo cual Onappafa pone a disposición el convenio que hicieron con seguros ABC.

Además, van a requerir de un nuevo documento que no se había pedido en los procesos de regularización anteriores, y el cual se denomina, Shipper Export Declaration.

Este lo deberá expedir Estados Unidos pero la organización lo tramitará en paquetes directamente a la Unión Americana y representa un similar a la baja del vehículo, en donde se tienen los datos del lugar de origen de fabricación, las condiciones en las que se encuentra y si no está involucrado en alguna situación ilícita en el vecino país del norte.

Además, se considera que los vehículos a regularizar parten del modelo del 2016 hacia atrás, sin embargo hay la promesa de que podrían entrar todos.

“Si se quedara un 17 o un 18 afuera, hablar o hay la posibilidad de ampararnos, la idea es que circulen todos los vehículos”.

“Van a dejar de entrar vehículos cuando haya buenos sueldos y empleos”, respondió el dirigente de Onappafa a los señalamientos de líderes políticos que esperan que sea la última regularización, para lo cual llamó a los empresarios a mejorar las condiciones salariales de los empleados.

José Guadalupe Barrios, de igual forma señaló que alrededor del 98% de los automóviles de procedencia extranjera que circulan por el país de manera irregular, se utilizan como herramienta de trabajo.

Ante esto llamó a las familias usuarias de estos vehículos a presentarse el próximo domingo al Auditorio de la Expo Feria de Gómez Palacio a partir de las 11:00 de la mañana con la finalidad de que conozcan como se desarrollará el proceso y los documentos que necesitan.

En esta regularización se estima que a nivel nacional sean más de 15 millones de vehículos que lleven a cabo este proceso, el cual representa el séptimo que realiza la organización desde hace 30 años, y que representa el menos costoso para los usuarios.