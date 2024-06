La escritora Eugenia Flores vota para atender el quiebre entre la cultura y la política

TE PUEDE INTERESAR: Dialoga sobre los avatares y desafíos de la gestión cultural

“Si es una situación difícil, pero sí es importante ejercer el voto por un proyecto que decidas, porque el no votar puede beneficiar a otras situaciones”, agregó.

“Resulta una generalidad que los políticos no estén muy interesados qué significa la cultura, para muchas personas es algo decorativo, o lo bonito, cuando en realidad no es eso. Sí es importante pelear por políticos que tengan la conciencia de qué es la cultura, y a mí sí me gustaría que tuvieran un conocimiento de qué es la cultura y una propuesta sustancial, que pudiera ser estructural, no solo con las instituciones culturales, sino que favoreciera a todos y que llegue a la gente, porque verdaderamente puede cambiar las vidas de las personas”, comentó sobre lo que considera prioritario que la clase política atienda en esta área.