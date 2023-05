$!La gente en Coahuila quiere la alternancia, pero le infunden miedo: Lenin

“Una de las responsabilidades en las que ya está fallando (el IEC) es en la baja promoción y la estrategia deliberada de no estar promoviendo la participación ciudadana. Desde antes de que empezara el proceso electoral mucha gente no estaba enterada de que hay un proceso electoral y esa es la responsabilidad del árbitro.

Pese al ánimo que ve en la gente, Pérez advierte que desde la autoridad electoral no se está haciendo mucho para alentar la participación ciudadana.

AUTORIDAD NO CUMPLE

Sobre la división de la izquierda no titubea en señalar a Armando Guadiana como responsable de tal situación: “Él es el factor de división... él es la razón por la que estamos fracturados en la izquierda. Si declina Guadiana y se suma a la alianza, nosotros tenemos posibilidades de ganarle al PRI en mayores condiciones” , puntualiza tras descartar cualquier posibilidad de que él decline a su candidatura en la recta final del proceso.

Muchos electores coahuilenses, asegura, no quieren votar ni por el PRI, ni por el PAN, pero aún tienen dudas de a quién darle su voto. “El problema es que la izquierda hoy no se encuentra necesariamente representada de la mejor manera. Por eso yo me he plantado en esta posición diciéndole a los coahuilenses que el PRI tiene tres candidatos y que en Lenin tenemos la verdadera izquierda de Coahuila” , puntualiza.

De no modificarse la actitud del árbitro, afirma, se dará una participación muy baja. “...dadas las condiciones de que no es una elección de Ayuntamiento (sino) sólo de diputados y gobernador -sucedió en Durango, sucedió en Chihuahua- podemos tener una participación que no llegue a los niveles del 2017”.

Por ello, puntualiza, su partido está haciendo “un llamado con todo el rigor, al Instituto (Electoral) de que fortalezca las acciones que tiene en sus manos y el presupuesto para que se dé a conocer y se promueva la participación... se active fuertemente para que los ciudadanos vayan a votar”.

UNIDAD FAMILIAR

El aspirante de UDC-PVEM asegura que su padre, fundador de UDC, seguramente observa satisfecho desde el cielo el desarrollo de la organización política con la que debutó en el escenario local hace ya 27 años.

“A través del infinito (le pido) a mi padre, todos los días, que me dé el 1 por ciento de su sabiduría y de su experiencia para enfrentar estos desafíos. Él quiso ser gobernador de Coahuila, (lo) intentó en algún momento. Y por esa razón estamos acá también. Entonces, pues en esas comunicaciones que se pueden tener con el más allá, pues le pido al “Vare” que nos dé un poco de su energía y de su sabiduría que eso seguramente nos saca adelante en cualquier reto.

“Él debe estar muy contento... la decisión de nosotros es una decisión congruente, después de haberle apostado a la izquierda en Coahuila y la decepción y el trato que tuvimos... él nos lo enseñó en la vida... hubiera marcado su distancia como lo hemos marcado nosotros hoy y tener una izquierda coahuilense distinta, propositiva, moderna, que no polariza, que construye con respeto la lucha contra la marginación, contra la pobreza. Es lo que estamos haciendo nosotros y yo creo que estaría orgulloso de esto”, asegura con emoción.

Respecto de la candidatura de la mayor de sus sobrinas, Paloma de los Santos, quien contiende en contra de su partido en el Distrito 1, Pérez Rivera asegura que se trata de una situación familiar “difícil”, pero que no rompe los lazos que les unen: “En las familias tenemos nosotros que respetar la decisión de cada uno de nuestros integrantes. Sí te quiero decir que mi hermana -la mamá de esta sobrina-, sus hermanas, toda la familia, estamos unidos en torno al proyecto de Unidad Democrática, pero pues yo respeto la decisión que toma Paloma. No la comparto y bueno, pues ya en el camino de nuestras vidas seguiremos adelante. Para mí siempre va a ser mi sobrina y esta decisión que ella toma no rompe mi lazo familiar con ella, que la quiero mucho”.