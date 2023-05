Lucha Mejía por arrancar el poder al partido hegemónico en Coahuila

Autonombrado como la única oposición verdadera a la coalición tripartidista formada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), el candidato del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía comparte la visión de cómo fue cristalizar su aspiración por ser gobernador de Coahuila.

La mañana del 13 de enero, la renuncia de Ricardo Mejía Berdeja a su cargo de subsecretario de Seguridad Pública en el gabinete federal escandalizó a la militancia del Movimiento de Regeneración Nacional y volteó la atención de los ciudadanos interesados en la política local en sus probables acciones.

Poco más de tres meses han pasado de esa decisión, que lo llevó al PT, donde fue arropado para ser el candidato a la gubernatura de Coahuila. Hoy, Ricardo Mejía reconoce que buscar la candidatura a la gubernatura del estado sin respaldo de la fuerza política con la que simpatizaba, y le había dado un cargo público, fue un dilema.

“No deja de ser una reflexión personal importante por lo que implica, pero creo yo que en ese dilema, ganó mi sentido ético en términos de una responsabilidad política en la gente que ha creído en mí”, detalló.

Mejía Berdeja comenta que en ese momento hizo un análisis del candidato que designó Morena, y concluyó que su aspiración de contender por la gubernatura del estado no era propia, sino que involucraba a quienes los apoyaban.

“Y veo que los demás candidatos, no me refiero al del PRI, sino a Guadiana, que no representan un cambio para Coahuila y son igual de corruptos o más que los Moreira, pues dije: ‘tenemos que participar, no puedo dejar a mi gente colgada de la brocha , y que luego vayan a llegar otros a quererlos minimizar’. Entonces, tomé la decisión muy consciente, y nos ha ido bien, y nos va a seguir yendo mejor todavía”.

Para el arranque de campañas, el pasado 2 de abril, el candidato petista se ubicaba en el tercer lugar de las preferencias del electorado. La distancia porcentual entre su adversario más próximo hacia arriba, era considerable. “A pesar de todos los obstáculos, trabas, guerra sucia, parcialidad del órgano electoral, la gente ha venido respondiendo muy bien”.

Resalta que su candidatura es surgida directamente de la ciudadanía. “A mí no me patrocina un grupo político corrupto como el Moreirato, ni cúpulas políticas corruptas, mi candidatura responde a un deseo de cambio de los coahuilenses, y encontré el apoyo del PT para registrarla, pero es una candidatura ciudadana que tiene participación y presencia en todo Coahuila”.

Después de un mes de campaña, el candidato del PT ha recorrido Saltillo, la Región Laguna, de donde es originario; la Región Centro, la Carbonífera y también ha tenido agenda en la Región Norte.

En este recorrido proselitista en el que ha ido a presentar su oferta política, Ricardo Mejía asegura que ha construido un movimiento muy amplio, “que le llamamos Movimiento Coahuilense, donde hay de todos los sectores sociales, y fue la propia gente que integra este movimiento, que es mucha, la que pidió que yo participara (por la gubernatura)”.

De acuerdo con el aspirante a suceder a Miguel Riquelme, la gente que lo impulsó se ha sostenido en el proyecto de alternancia que propone para Coahuila: “Ha sido solidaria, no se ha rajado, y de algún modo se ha generado una empatía social, de tal suerte que al ver ellos que yo tampoco me rajé, que dejé un cargo relevante, que estoy como uno más bregando por que haya un cambio en Coahuila, esto ha implicado que haya dirigentes de todo el estado, cuadros de Morena, simpatizantes que digan que me van a apoyar, y esto lejos de mermarse, cada día se fortalece más”.