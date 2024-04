‘Las mañaneras’ difunden el odio, la polarización y la división’, advierte ex integrante del PRD en Coahuila

Andrés Manuel López Obrador usa “Las mañaneras” para desinformar, desvirtuar la verdad, confundir y alejarnos de los problemas reales del País, difunde el odio y la polarización; es un cacique, autócrata y narcisista que se burla del dolor de las familias que sufren de actos violentos, como ocurrió en Guanajuato donde la delincuencia quemó tres ambulancias y mató a dos paramédicos, señaló Samuel Acevedo Flores, integrante de la Asociación Civil “En unión vamos todos por Coahuila próspero”.

“AMLO le echó la culpa a Latinus. ¡Qué tontería! No respetar a las familias, el dolor. En las Mañaneras se transmite el odio, la polarización, la división entre pobres y ricos. Según la Bolsa Mexicana de Valores, en este sexenio los ricos se han hecho más ricos y los pobres se han hecho más pobres; López Obrador ya no le puede seguir echando la culpa al pasado, él dirige los destinos del País y tal parece que no le importa cuál sea el resultado”, enfatizó.

“El populismo de izquierda o derecha son muy nocivos para los pueblos, ya lo estamos comprobando todos los días con gobiernos populistas como el de Rusia y otros países de Latinoamérica. En México tenemos un lastre, un gobierno fallido, tenemos casi las dos terceras partes del territorio nacional tomado por el crimen, sobre todo donde gobierna Morena”, afirmó Acevedo Flores.

Señaló que en lo personal participó en las primeras campañas de Andrés Manuel López Obrador (cuando era presidente del PRD nacional), creyó en él y apoyó a construir su estructura electoral en varios estados, sin embargo, con el paso del tiempo conoció la verdadera personalidad del ahora presidente.

“Mi última experiencia fue en Tabasco, nos pidieron hacer una consulta para definir quién era el candidato a gobernador, la hicimos y ganó un muchacho joven que acababa de ser diputado federal electo por mayoría, Fernando Mayán Canabal, de una tradición histórica en Villahermosa, llega Andrés Manuel (entonces presidente nacional del PRD) y dice ‘no, és no va, va mi amigo’, alguien de apellido Ojeda”, recordó.

“Ahí comprendí que Andrés Manuel no era ningún demócrata, pero seguimos trabajando, colaborando con el PRD, a petición de mi amigo Trinidad Morales y su esposa Mary Telma Guajardo, que aún continúan en el PRD. Vi con desencanto que nuestro trabajo había sido arduo en días de consulta y en lugar de respetar la opinión de los tabasqueños, va e impone a un candidato porque era dueño de hoteles, radiodifusoras y que no le iba a costar tanto al PRD”, agregó.

La realidad es que los resultados fueron desastrosos, el candidato impuesto por AMLO perdió y Canabal siguió como diputado federal. Acevedo Flores apoyó con la estructura electoral y contribuyó a ganar varios distritos, de lo que se sintió orgulloso.

“De lo que no me siento orgulloso es haber participado junto a algún cacique, un autócrata, un narcisista. Ahí conocí la verdadera esencia de Andrés Manuel; el narcisismo lo queda flojo. Cuando se habla de la masacre y acto deleznable en la quema de ambulancias, en lugar de solidarizarse con las familias, brindarles apoyo y en lugar de darles el pésame, se burla, le echa la culpa a Latinus, a manera de burla, de sarcasmo, ese no es el presidente que necesitamos los mexicanos, con el que soñamos”, lamentó.

“Yo participé en el plantón de Reforma, fui coordinador de uno de sus programas en Coahuila en su primera campaña, en el programa de promoción del voto, subimos el PRD del 1.2 ó 1.5 a más del 27 por ciento en un estado norteño donde el PRD no tenía influencia, me siento orgulloso de mi papel como promotor, pero no de con quien participé”, lamenta.

Samuel Acevedo señaló que AMLO siempre fue un peligro para la nación, una cosa fue como candidato y otra como presidente, totalmente contrario a lo que predicaba y sería desastroso que continuara el proyecto de la “Cuarta Deformación”.

“Tenemos un País que se nos está diluyendo entre las manos, con otros seis años van a acabar con el país: el populismo de izquierda o derecha corroe, corrompe las entrañas del pueblo”, finalizó.