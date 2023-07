‘Le tomo la palabra al presidente López Obrador, que me investigue MCCI’, dice Xóchitl Gálvez en Saltillo

“ Por supuesto que le tomo la palabra, que Mexicanos Contra la Corrupción audite hasta el último contrato con el sector público de mi empresa, le tomo la palabra, me encanta” , aseveró la Senadora del Partido Acción Nacional (PAN). “Que el Presidente no se preocupe por los que los empresarios honestos y trabajadores, que se preocupe por los políticos que salen empresarios, que de esos conozco muchos”.

“Yo llegué al gabinete presidencial porque era una empresaria exitosa. Yo formé esta empresa en el año del 92 con mis propios recursos, los contratos que hay con el gobierno son mínimos; el 98 por ciento de mis contratos tiene que ver con el sector privado”, aseveró Gálvez Ruiz, quien argumentó que si de una oficina de gobierno le piden dar un servicio, porque ese edificio lo hizo uno de sus clientes, no lo niega por ser ese su trabajo.

“Lo que intenta el Presidente es meter insidia, porque es el presidente”, y reiteró, que López Obrador está obsesionado con ella. “El Presidente va a insistir a tratar de sembrar la duda, la insidia, el odio, porque no soporta que yo haya salido de donde vengo, que me sienta orgullosa de quien soy, que tenga años trabajando al lado de los pueblos y comunidades indígenas de esta país, y que hoy tenga una aspiración legítima, y eso es lo que el presidente trasmite. Y la que yo no le dejo pasar, es que me vincule con un hombre”.

Xóchitl Gálvez reconoció que le favorecen las menciones diarias desde la Presidencia de México, pero también aseguró que está consciente de que las menciones vienen del hombre más poderoso del país, cuya intención no es beneficiarla.

“Imagínate los tamaños de mujer que tengo que ser para enfrentar al hombre más poderoso de este país, porque que bueno fuera que fuera contra una de sus corcholatas, estoy enfrentando al que tiene el Ejército bajo su mando, al que tiene Hacienda, al que tiene a la UIF, al que tiene a todos los secretarios bajo su mando para atacar a una mujer, eso me parece desproporcionado de parte del Presidente”.

TRANSPARENTARÁ LOS INGRESOS DE SU EMPRESA

Advirtió que los señalamientos en su contra desde la Presidencia de la República irán en aumento para encasillarla en una mujer corrupta y dependiente de un hombre. “Hoy sale a decir que me investiguen. Yo tengo contratos con la CNA (Comisión Nacional del Agua) de 60 mil pesos; de darle mantenimiento al aire acondicionado. Él (AMLO) va a tratar de crear una visión de que soy una mujer corrupta y pelele, y va a inventar historias”, resaltó Xóchitl Gálvez previo a anunciar que transparentará los ingresos de su empresa.