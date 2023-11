Levantan altares de muertos en honor a priistas monclovenses que dejaron legado

MONCLOVA, COAH.- Entre fotografías, velas, ofrendas, papel picado y cempasúchil, se levantaron en siete niveles cerca de una decena de altares en reconocimiento a quienes en vida, entregaron su quehacer político en favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Monclova.

“Este evento es un homenaje a quienes formaron parte del partido y nos dejaron un gran legado”, expresó Cristina Amezcua González.

Fue la tarde de este miércoles que la presidenta del partido, junto a miembros de su Comité Municipal, celebró la exposición de altares de muertos como parte de las tradiciones.

Enteré los altares destacaron líderes de colonias que le dieron grandes victorias al PRI, como María Soledad Reyes Reyes, Lorena Pedraza García y María del Carmen Zamora Rodríguez.

Así como también el ex alcalde, José Dimas Galindo Villarreal, Luis Castro Ortiz, el ex presidente del Comité Municipal, Enrique Pizaña y el ex secretario de elecciones, Héctor Celaya Mendoza, entre otros.

RECIBEN RECONOCIMIENTO

Amezcua González también entregó reconocimientos a los familiares de los fieles difuntos, que en vida enaltecieron con su trabajo y entrega al PRI Monclova.

“Los altares son la muestra de que ellos y ellas permanecen en nuestros recuerdos, honramos su memoria, y reconocemos la pasión con que se entregaron a nuestra Institución”, manifestó.