‘Licenciado Ancira tenga piedad de mi hija’; clama trabajadora de AHMSA por seguro médico y pensión

Todo esto se derivó porque durante el embarazo de Reyna, quien tiene laborando 16 años en el Laboratorio Metalúrgico en planta siderúrgica 1, estuvo expuesta a sustancias químicas peligrosas por no contar con el equipo de seguridad adecuado en ese entonces, realizando jornadas de trabajo para cuatro personas en un solo turno y esto causo daños irreversibles en su pequeña cuando nació.

“El caso de mi hija es muy especial, ya que trabajé durante mi embarazo en condiciones, seguridad e higiene no adecuadas en el área de química del laboratorio metalúrgico, Siderúrgica 1, trabajaba sola en turno, demasiadas horas con sustancias químicas peligrosas por orden de mi jefa en ese entonces. No había equipo de seguridad necesario y así trabajamos succionando diferentes sustancias químicas peligrosas, no había perillas succión”, dijo

TE PUEDE INTERESAR: Firman convenio en materia de personas desaparecidas en Coahuila

Afirmó que en el área no había extractores para sacar los vapores químicos, no contaban con mascarillas y guantes para proteger sus manos, y aun así tenían que limpiar la campana de extracción con los derrames químicos.

Al nacer la pequeña, le declararon los médicos que las malformaciones era porque ella habría consumido drogas o inhalaba sustancias tóxicas y ahí informó la manera en que se encontró trabajando durante su embarazo.

Expuso que la problemática la corroboró el doctor Miguel Ángel Bonilla mediante una investigación, quien fungió como gerente general de Medicina de Trabajo en AHMSA y este, a su vez, informó a Alonso Ancira Elizondo, quienes reconocieron el daño a la salud de la trabajadora y su hija.

Desde ese entonces, el rey del acero apoyó con todos los gastos a la madre, “como un acuerdo entre empresa y trabajador”, sin embargo, nunca hubo un convenio firmado de forma oficial, todo fue verbal.