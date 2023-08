Líder de Colegios Particulares cuestiona a gobernador de Durango por cerrazón a crítica de libros de texto

TORREÓN, COAH.- La oposición del gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, para apoyar el rechazo a los libros de texto gratuito, se debe a que quiere quedar bien con el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó Rodolfo Silva, presidente de la Asociación Nacional de Colegios Particulares.

El propietario de uno de los colegios particulares más grandes y prósperos de la región dijo que no se vale sacrificar a la niñez y a la juventud en aras de evitar conflictos viendo por sus propios intereses.

TE PUEDE INTERESAR: Presentará Coahuila controversia constitucional contra libros de texto gratuitos

“El problema es que Villegas no sé qué se ha creído, no atiende a nadie, incluso cambió la Constitución para no ir al Congreso y entregar solamente su informe”, agregó el entrevistado.

No entiende que es un servidor público, que tiene la obligación de escuchar al pueblo y escuchar las propuestas de la Asociación Nacional de Colegios Particulares, explicó.

Los organismos empresariales de La Laguna están buscando una entrevista con el mandatario duranguense y no han tenido ningún éxito, explicó.

Señaló que el Estado de Durango no es propiedad del Gobernador en turno y en ese sentido la entidad o se ha sumado al rechazo a los libros de texto gratuitos.