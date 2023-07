Límbar Valdez, ‘Alcalde de Mirasierra’, captura a ladrón en Saltillo; ‘recomiendo que no intenten’

El “Alcalde de Ciudad Mirasierra”, Límbar Valdez, presenció un asalto a mano armada en una farmacia de Saltillo; el miedo en los rostros de las encargadas del negocio le recordó situaciones personales que él y su madre enfrentaron por la inseguridad que atravesaba la ciudad, y en un impulso, detuvo a uno de los agresores.

Desde su cuenta de Tik-tok, el excandidato a diputado local por Movimiento Ciudadano (MC) publicó la captura que hizo de uno de los tres delincuentes que ingresaron al establecimiento ubicado en calle Colima y bulevar Venustiano Carranza, donde se había detenido a comprar medicamento e insumos.

Límbar Valdez relata que mientras pagaba el medicamento, escuchó una discusión a la que de principio no le prestó atención. “Ya cuando empuja el chavo, este del video, a la señora (encargada), ya fue cuando le digo: Oiga, ¿qué está pasando?”.

La mujer asustada le comentó que frecuentemente esas tres personas ingresan a la farmacia, roban y que la gerencia les descuenta a las empleadas el monto de lo robado. “Luego ya llego con la de la caja, y la muchacha de la caja estaba, pues bien asustada sentada así como que sí, ‘ya que se lleven todo’ . Me acerco y le digo al de la mochila. Oye, regresen todo y yo los apoyo”.

El excandidato a diputado sacó de su bolsillo un billete de 500 que les ofreció a cambio de retirarse y dejar las cosas robadas, pero quien se encontraba amenazando a la cajera portaba un arma con filo, un tipo picahielo, describió.

“Sale corriendo, sale corriendo detrás de él otro, y luego ya sale el del video; y me hace como que me quiere pegar. Me hago para atrás, y yo digo, pues no te metas en problemas ahorita, Límbar, porque me gritaban, ya le hablamos a la Policía, ‘ya viene la Policía’“.