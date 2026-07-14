Llama Congreso a fortalecer empleo temporal para jóvenes durante vacaciones de verano

En la exposición de motivos, la legisladora señaló que el primer empleo permite a los jóvenes desarrollar habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación, la responsabilidad y la adaptación a los entornos laborales, además de comenzar a construir un perfil profesional que facilite futuras oportunidades de empleo.

Ante el inicio del periodo vacacional de verano, la diputada Zulmma Guerrero presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales y de Coahuila en materia laboral y económica a fortalecer los programas de empleo temporal, primera experiencia laboral y vinculación productiva dirigidos a las juventudes.

Destacó que actualmente existen actividades relacionadas con tecnologías de la información, servicios digitales, comercio electrónico, programación, diseño, marketing digital y atención remota que pueden desempeñarse mediante esquemas híbridos o de trabajo a distancia, por lo que consideró que las habilidades tecnológicas de las nuevas generaciones pueden aprovecharse durante el periodo vacacional.

La diputada indicó que impulsar estas oportunidades también beneficia a la comunidad, al fomentar la cultura del esfuerzo, fortalecer el sentido de responsabilidad y convertir el tiempo libre en un espacio de aprendizaje, participación y crecimiento personal.

Asimismo, recordó que diversos organismos internacionales han documentado que las políticas de inserción laboral temprana favorecen el desarrollo de competencias, mejoran la empleabilidad futura y fortalecen la inclusión económica y social de las personas jóvenes.

La diputada añadió que, aunque en Coahuila muchas empresas cuentan con programas de capacitación, formación dual y prácticas profesionales, existe la oportunidad de reforzar esquemas específicos de empleo temporal durante el verano, especialmente para quienes buscan incorporarse por primera vez al mercado laboral.

Precisó que la propuesta no pretende imponer nuevas obligaciones a las empresas, sino fortalecer la colaboración entre autoridades y sector productivo para generar beneficios tanto para los jóvenes, que adquieren experiencia y habilidades, como para las empresas, que incorporan talento, y para el Estado, al impulsar la formación de capital humano y la productividad.