Alista Congreso nueva Ley de Educación para Coahuila

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    Alista Congreso nueva Ley de Educación para Coahuila
    La diputada Guadalupe Oyervides Valdez informó que la nueva Ley de Educación buscará responder a las necesidades actuales del sistema educativo. ARCHIVO

El Congreso de Coahuila alista una nueva Ley de Educación que sustituirá la legislación vigente e incorporará propuestas surgidas de la consulta realizada en 2025

El Congreso de Coahuila prepara una nueva Ley de Educación del Estado, ya que la legislación vigente requiere modificaciones de fondo que hacen necesaria su sustitución y no únicamente reformas parciales.

La diputada Guadalupe Oyervides Valdez, coordinadora de la Comisión de Gobernación, informó que la iniciativa podría ingresar durante el actual periodo permanente e iniciar su análisis previo al próximo periodo ordinario de sesiones, que comienza en septiembre.

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“La Ley de Educación del Estado de Coahuila ya requiere cambios sustanciales que darían paso a una nueva ley. Vamos a coordinar esfuerzos con la diputada Magaly Hernández, coordinadora de la Comisión de Educación, y con el Poder Ejecutivo para entregarle al estado una legislación que responda a los estándares y protocolos que hoy se requieren”, señaló.

Explicó que, por tratarse de la abrogación de una ley vigente, el proyecto será dictaminado por la Comisión de Gobernación, en coordinación con la Comisión de Educación.

Se prevé que la nueva legislación retome parte del trabajo realizado durante el foro de consulta convocado en septiembre de 2025 por la Secretaría de Educación, el Congreso del Estado y las secciones 5, 35 y 38 del SNTE, cuyo objetivo fue actualizar el marco normativo que regula el sistema educativo estatal.

Como parte de ese proceso se recibieron propuestas para fortalecer los protocolos de actuación en las escuelas, la convivencia y disciplina escolar, la participación de madres y padres de familia, el uso de cámaras de videovigilancia en los planteles y la propia Ley Estatal de Educación. La consulta concluyó el 7 de octubre del año pasado, por lo que, a casi un año de distancia, las propuestas podrían incorporarse al nuevo ordenamiento.

Además de la nueva Ley de Educación, el Congreso trabaja en cuatro iniciativas populares presentadas por ciudadanos, algunas de las cuales podrían convertirse en ley en la recta final de la actual legislatura.

Entre ellas destaca una propuesta para reformar el Código Penal en materia de maltrato animal, impulsada por colectivos protectores, con la finalidad de incrementar las sanciones y corregir vacíos legales que, señalaron, dificultan la aplicación de la ley.

Asimismo, permanecen en análisis una iniciativa para ampliar las licencias de paternidad de los trabajadores al servicio del Estado y otra relacionada con la Ley del Notariado de Coahuila.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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