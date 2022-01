Los artesanos que encuentran tesoros perdidos en el Centro Histórico

Andar en bicicleta por la ciudad es convertirse, sin proponérselo, en un buscador de tesoros. Los rostros cotidianos, las calles de siempre, las fachadas conocidas, todo el monstruo urbano nos revela su alma de caleidoscopio. De pronto las manos sobre el manubrio sienten, a través del aluminio y caucho de la rueda, la piel cacariza y hostil del pavimento. Esas manos que los artesanos Alejandro Muñiz y Karla Ramírez usan para dar forma real a las imágenes en su cabeza son las que delinean la cartografía accidentada del Centro de Saltillo y sus barrios aledaños y desentierran secretos a la vista de todos.

“La idea de nosotros es recorrer los espacios que han quedado atrás en la historia de Saltillo, muchos lugares se han perdido. Andando así en las bicis, lo tomamos como ejercicio y para visitar pequeños lugares”, me dice Alejandro cuando lo detengo en el cruce de Juárez y General Cepeda, junto con Karla, ambos artesanos de 34 años que esa tarde andan sobre ruedas, pero de jueves a sábado se estacionan sobre la calle Victoria, entre Xicoténcatl y Acuña, para vender sus creaciones: como collares con piedras naturales, bolsas de piel y macetas pintadas.

“Tenía inquietud desde hace muchos años pero no me había atrevido porque no estudié eso, te llenas de miedo, inseguridades, me arriesgué con miedo”, dice Karla al explicar que tiene poco tiempo haciendo artesanías en macetas. Y pienso que ese arrojo y temor son los mismos que sentimos cuando nos lanzamos a la calle entre los autos, y quizás son las razones por las que más gente no usa la bicicleta: el horror urbano en forma de automóviles y la infraestructura vial insegura para las personas.

Alejandro y Karla sonríen sobre sus bicis urbanas, él con un cuadro gris y ella con un equipo amarillo, con figuritas de colores y una canastilla. Ambos se atrevieron a salir a la calle: al igual que rodar en bicicleta entre los autos, la creatividad te expone frente a los demás, con todos sus prejuicios y bondades.