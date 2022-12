‘Los cuetes no son un juego’, advierte el Hospital Materno Infantil de Saltillo

No solo en épocas decembrinas, sino todo el año arriban niños y niñas al Hospital Materno Infantil con quemaduras provocadas por juegos pirotécnicos.

Por lo que el doctor Carlos Oyervides alertó a los padres saltillenses para alejar a sus hijos e hijas de estos artículos durante las fiestas de diciembre, cuando más suelen utilizarse, los cuales consideró, no son juguetes.

“Se reciben todo el año, serán alrededor de cinco chicos los que llegan a urgencias; por ahora no han llegado pero sabemos que es la temporada en la que más se utilizan durante las fiestas”, comentó el pediatra.

Señaló que al menos durante el último año no fueron lesiones de gravedad pero sí quemaduras provocadas por la explosión de cohetes cerca de los infantes.

“Entiendan padres, los cohetes no son para niños, es más, ni para adultos, son peligrosos y no son juguetes, por favor no se los den a los niños para jugar”, agregó Oyervides.

Médicos del mismo nosocomio señalaron que serán al menos un par de niños los que arriban durante diciembre por quemaduras o lesiones provocadas por cohetes, cifra, consideraron, que debería ser nula.

Señalaron que aunque en estas fechas es tradición quemar fuegos artificiales o juegos pirotécnicos, su uso puede ocasionar lesiones con secuelas permanentes casi siempre en las manos, brazos y rostro, advirtió.