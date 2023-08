‘Los libros de texto se van a repartir y que venga el diluvio’: Fernández Noroña en Torreón

Los de la derecha creen que no hay carencia económica que pueda impactar la educación y que todo mundo tiene el mismo material para su desarrollo, dijo el petista

El político planteó su solidaridad con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobierno de la República en este nuevo intento de la derecha, al pretender que no se repartan los libros de texto gratuitos, “ es ya el colmo, una aberración o sabotaje a las actividades principales que tiene nuestra patria ”, puntualizó.

“Los libros de texto gratuitos los puedo defender perfectamente, fue con los que me formé, conozco el sistema fundamental con que se desarrollan y estoy claro que la jueza que determinó que se embodegaran no los ha leído” , insistió.

Los de la derecha creen que no hay carencia económica que pueda impactar la educación y que todo mundo tiene el mismo material para su desarrollo.

“Les irrita que se diga en los libros de texto que cometieron un fraude en el 2006, pues lo hicieron, les guste o no les guste, que Felipe Calderón usurpó la presidencia, es una verdad del tamaño de una montaña y que planeen que se está atentando contra la moral y los buenos principios y que se siga desconociendo el derecho de las mujeres a tener una condición de igualdad es infame”, manifestó.

Intentar que los libros de texto se queden en una bodega, solo porque no fueron elaborados por los que todos los años los hacen y que se han llevado contratos millonarios por los negocios que hacían al cobijo del poder, es inaceptable.

Comentó que para esa fecha habrá gastado 1 millón 902 mil pesos, sin considerar el Noroñabús, pero con todo y vehículo habrá ejercido la mitad del presupuesto asignado que es de 5 millones de pesos y al paso que va, cuando mucho llegará a gastar 3 millones y medio.

Consideró que es absurdo que sus compañeros reporten más gastos con asambleas más grandes y numerosas que las que encabeza.

Todos los libros de texto cuando se hace una pequeña modificación generan alguna controversia, pero esto recuerda la época de la Revolución, que había el 90 por ciento de analfabetismo, a los maestros que llevaban la alfabetización les cortaban las orejas y los asesinaban por llevar el conocimiento a la gente.

Subrayó que es muy grave lo que está haciendo la derecha, quieren que la gente sepa menos hacer cuentas, para que les paguen menos y la exploten más.

Aseveró que es una aberración lo que la derecha plantea, los libros de texto ya están en todo el país y están exigiendo que no se distribuyan, lo que está diciendo la juez es que se mantengan en bodegas y que no se distribuyan, no están pidiendo su revisión, su complemento o que se mejoren.

