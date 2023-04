$!Lucha por la gubernatura de Coahuila es entre dos: Guadiana

¿Cuál tigre? Será un gatito. Debería de darle pena haber traicionado y no haber respetado lo que firmó. Y todavía a un lado del Presidente de la República, después de que lo ayudó y lo impulsó. No ganó la encuesta, no salió del tercer lugar y ahora resulta que estuvieron mal. Es una vergüenza eso.

¿Qué opina de las encuestas? Algunas lo ponen arriba, y otras más de 10 puntos lejos de su mayor contrincante

Hay muchas encuestas serias, pero hay muchas otras que están poniendo los del PRIAN y del PT que quieren hacer a fuerza que van muy arriba. Reconocemos que en este momento, el PRI va arriba en la Región Sureste, pero no por mucho como dicen ellos. En La Laguna, Morena va arriba, igual que en Acuña y en la Región Desierto; en Piedras Negras estamos en empate técnico igual que en la Carbonífera.

En un territorio con las estructuras que menciona, ¿piensa que esta podría ser la última elección del PRI como sucedió en otros estados?

Va a ser la última, estoy convencido que es la última elección que gana el PRI tanto aquí como en Estado de México. Vamos a trabajar más en estos días y haremos el llamado al voto útil de los del PT y el Verde-UDC a que voten por Morena. Igual para la gente de la base del PAN que no les gustó el arreglo. Vamos a gobernar para todos.

¿Qué espera de los árbitros electorales en este nuevo proceso?

Que hagan bien las cosas. Que observen.

De grandes proyectos como el tren suburbano ¿Cuál es su opinión?

Yo lo estuve promoviendo en la campaña a la alcaldía. Se llamaba “Tren Coahuilteca”. Tengo la manera y la fórmula de cómo realizarlo de Derramadero, Saltillo, Ramos Arizpe y de ahí hasta Nuevo León.

Ya han empezado a circular videos en su contra en las redes ¿Qué opina de lo que llaman “guerra sucia”?

Es guerra sucia. No me preocupa, que la hagan. Los demás candidatos, como no han dado un “zapapicazo”, ni han trabajado como yo, desde niño. Yo estoy listo como los boy scouts. No tienen la manera en que puedan responder con verdades como lo voy a hacer yo.

TE PUEDE INTERESAR: ¿‘Doble P’ en Coahuila? Guadiana busca a Peso Pluma para su cierre de campaña; banda estaría revisando fechas

Pero también han mencionado situaciones irregulares en su actividad minera...

Han dicho que somos explotadores, pero nosotros tenemos contratos colectivos con el Sindicato Minero; si alguien paga bien somos nosotros.

¿Qué opina sobre el anuncio de la recuperación de montos por 5 mil millones de pesos incautados al ex tesorero Javier Villarreal y que regresarán a México?

El tiempo me ha dado la razón. Nosotros hicimos un escrito que fue publicado desde el 2011 con el tema. Y ahora viene el “Tigre de Santa Julia” que se quiere envolver en la bandera, si ahí andaba trabajando con ellos.

El gobernador Riquelme ya dio a conocer que sí hay investigaciones en el Estado...

¿Por qué no habían dicho nada antes? Hasta ahora. Ya se va a acabar el sexenio.

¿Y cuál sería su propuesta hablando de deuda pública?

Tenemos todo un proyecto para bajar no solamente los intereses, sino bajar algo de capital. Pero eso lo vamos a decir más adelante. Tenemos todo un proyecto integral.

¿Y sobre las propuestas de sus contrincantes?

Pues ya se copiaron lo de las becas. “Las Super becas” o “Mega becas”. Les ardió porque ya saben que nosotros vamos a hacer becas universales para todos los estudiantes.

¿Algún último mensaje?

Que celebro el mensaje que dio el presidente López Obrador sobre la recuperación de casi 5 mil millones de pesos. Esa es una parte de la hebra de todo el tema de la malversación de fondos que hubo en los tiempos de Humberto Moreira. Por eso vamos a ganar, y por eso invito a los ciudadanos a que voten por nosotros, porque representamos la ética, moral y transparencia. No me voy a robar un peso, ya les dije que si lo hago me cuelguen de la Plaza de Armas de Saltillo o de Torreón.