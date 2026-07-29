Mantiene DIF Ramos Arizpe jornadas permanentes de atención preventiva para mascotas

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de la estrategia integral que impulsa el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe para promover el bienestar animal y proteger la salud pública, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal mantiene de manera permanente jornadas de atención preventiva para mascotas, mediante las cuales acerca servicios veterinarios esenciales a la población. Estas acciones se desarrollan bajo la coordinación de la presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, y forman parte de las políticas implementadas por la administración del alcalde Tomás Gutiérrez Merino para fomentar la tenencia responsable de animales de compañía y prevenir enfermedades que pudieran representar un riesgo para la comunidad.

En las instalaciones del DIF Municipal se brindan de manera periódica servicios de esterilización y vacunación para perros y gatos, mientras que las labores de desparasitación se realizan en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, fortaleciendo así las acciones preventivas en materia de salud animal y salud pública. Durante las jornadas efectuadas en el transcurso del mes de julio se realizaron 60 procedimientos de esterilización, se aplicaron 147 vacunas y se efectuaron 92 desparasitaciones, beneficiando a decenas de familias del municipio que acudieron con sus animales de compañía para recibir atención preventiva. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el cuidado de las mascotas constituye un componente fundamental de la política integral de salud pública de su administración, por lo que se continuará impulsando programas y acciones encaminadas a mejorar las condiciones de bienestar de los animales y, al mismo tiempo, contribuir a la protección de la salud de las familias. “Una ciudad que cuida de sus mascotas también protege la salud de sus familias. Seguiremos trabajando para acercar estos servicios y fomentar una cultura de responsabilidad y respeto hacia los animales de compañía”, expresó.

Como parte de esta estrategia, recientemente el Departamento Mi Mascota, en coordinación con el DIF Municipal, la Dirección de Ecología, la Secretaría de Servicios Primarios y la Jurisdicción Sanitaria del Estado, llevó a cabo una brigada integral en la colonia Manantiales del Valle, donde se ofrecieron servicios de atención antiparasitaria para perros y otras mascotas, además de realizar labores de fumigación y descacharrización para prevenir la proliferación de garrapatas y reducir riesgos para la salud pública. El Gobierno Municipal reiteró que estas jornadas continuarán desarrollándose de manera periódica con el propósito de ampliar el acceso de la ciudadanía a servicios veterinarios preventivos y consolidar una cultura de bienestar animal, responsabilidad social y prevención sanitaria en Ramos Arizpe.