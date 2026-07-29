Mantiene DIF Ramos Arizpe jornadas permanentes de atención preventiva para mascotas

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    Mantiene DIF Ramos Arizpe jornadas permanentes de atención preventiva para mascotas
    En las instalaciones del DIF se ofrecen servicios de esterilización y vacunación para perros y gatos. CORTESÍA

Las jornadas son coordinadas por la presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de la estrategia integral que impulsa el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe para promover el bienestar animal y proteger la salud pública, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal mantiene de manera permanente jornadas de atención preventiva para mascotas, mediante las cuales acerca servicios veterinarios esenciales a la población.

Estas acciones se desarrollan bajo la coordinación de la presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, y forman parte de las políticas implementadas por la administración del alcalde Tomás Gutiérrez Merino para fomentar la tenencia responsable de animales de compañía y prevenir enfermedades que pudieran representar un riesgo para la comunidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/cuadrillas-municipales-recorren-calles-de-ramos-arizpe-en-jornada-de-limpieza-urbana-GH22436505

En las instalaciones del DIF Municipal se brindan de manera periódica servicios de esterilización y vacunación para perros y gatos, mientras que las labores de desparasitación se realizan en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, fortaleciendo así las acciones preventivas en materia de salud animal y salud pública.

Durante las jornadas efectuadas en el transcurso del mes de julio se realizaron 60 procedimientos de esterilización, se aplicaron 147 vacunas y se efectuaron 92 desparasitaciones, beneficiando a decenas de familias del municipio que acudieron con sus animales de compañía para recibir atención preventiva.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el cuidado de las mascotas constituye un componente fundamental de la política integral de salud pública de su administración, por lo que se continuará impulsando programas y acciones encaminadas a mejorar las condiciones de bienestar de los animales y, al mismo tiempo, contribuir a la protección de la salud de las familias.

“Una ciudad que cuida de sus mascotas también protege la salud de sus familias. Seguiremos trabajando para acercar estos servicios y fomentar una cultura de responsabilidad y respeto hacia los animales de compañía”, expresó.

$!Durante julio se realizaron 60 esterilizaciones, 147 vacunaciones y 92 desparasitaciones.
Durante julio se realizaron 60 esterilizaciones, 147 vacunaciones y 92 desparasitaciones. CORTESÍA

Como parte de esta estrategia, recientemente el Departamento Mi Mascota, en coordinación con el DIF Municipal, la Dirección de Ecología, la Secretaría de Servicios Primarios y la Jurisdicción Sanitaria del Estado, llevó a cabo una brigada integral en la colonia Manantiales del Valle, donde se ofrecieron servicios de atención antiparasitaria para perros y otras mascotas, además de realizar labores de fumigación y descacharrización para prevenir la proliferación de garrapatas y reducir riesgos para la salud pública.

El Gobierno Municipal reiteró que estas jornadas continuarán desarrollándose de manera periódica con el propósito de ampliar el acceso de la ciudadanía a servicios veterinarios preventivos y consolidar una cultura de bienestar animal, responsabilidad social y prevención sanitaria en Ramos Arizpe.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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