Cuadrillas municipales recorren calles de Ramos Arizpe en jornada de limpieza urbana
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Las brigadas realizaron deshierbe, poda, barrido y desazolve de canales pluviales para mejorar la imagen de la ciudad y reducir riesgos durante la temporada de lluvias
RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe intensificó los trabajos de deshierbe, poda, barrido y retiro de maleza en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de conservar espacios públicos en mejores condiciones y prevenir afectaciones durante la temporada de lluvias.
Por instrucción del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, las cuadrillas de embellecimiento urbano y Servicios Primarios mantienen recorridos diarios para atender camellones, banquetas, plazas, vialidades y canales pluviales, fortaleciendo la imagen urbana y mejorando las condiciones de seguridad y movilidad para peatones y automovilistas.
Entre las labores más recientes destacan la limpieza de rejillas y canales pluviales en las colonias Analco y Mirador, donde también se retiró maleza y residuos que podrían obstruir el flujo del agua. De manera paralela, las brigadas realizaron trabajos de mantenimiento en el bulevar La Granjita, el sector Manantiales y otras vialidades estratégicas del municipio.
Estas acciones forman parte del programa permanente de conservación de áreas verdes y espacios públicos, mediante el cual se busca ofrecer entornos más limpios, seguros y funcionales para las familias ramosarizpenses.
“Una ciudad limpia no se construye en un solo día; es resultado del trabajo permanente de nuestras cuadrillas y también del compromiso de las familias para cuidar los espacios que son de todos. Cuando Gobierno y ciudadanía hacemos equipo, Ramos Arizpe luce mejor y se disfruta más”, expresó el alcalde Gutiérrez Merino.