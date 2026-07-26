Cuadrillas municipales recorren calles de Ramos Arizpe en jornada de limpieza urbana

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Cuadrillas municipales recorren calles de Ramos Arizpe en jornada de limpieza urbana
    El programa de limpieza busca preservar la buena imagen de Ramos Arizpe, fortalecer la movilidad y prevenir obstrucciones en la red pluvial durante las lluvias. CORTESÍA

Las brigadas realizaron deshierbe, poda, barrido y desazolve de canales pluviales para mejorar la imagen de la ciudad y reducir riesgos durante la temporada de lluvias

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe intensificó los trabajos de deshierbe, poda, barrido y retiro de maleza en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de conservar espacios públicos en mejores condiciones y prevenir afectaciones durante la temporada de lluvias.

Por instrucción del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, las cuadrillas de embellecimiento urbano y Servicios Primarios mantienen recorridos diarios para atender camellones, banquetas, plazas, vialidades y canales pluviales, fortaleciendo la imagen urbana y mejorando las condiciones de seguridad y movilidad para peatones y automovilistas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-entregan-cancha-de-futbol-rehabilitada-en-quinta-manantiales-PE22405192

Entre las labores más recientes destacan la limpieza de rejillas y canales pluviales en las colonias Analco y Mirador, donde también se retiró maleza y residuos que podrían obstruir el flujo del agua. De manera paralela, las brigadas realizaron trabajos de mantenimiento en el bulevar La Granjita, el sector Manantiales y otras vialidades estratégicas del municipio.

$!Las cuadrillas municipales atendieron camellones, banquetas y canales pluviales como parte del programa permanente de mantenimiento urbano.
Las cuadrillas municipales atendieron camellones, banquetas y canales pluviales como parte del programa permanente de mantenimiento urbano. CORTESÍA

Estas acciones forman parte del programa permanente de conservación de áreas verdes y espacios públicos, mediante el cual se busca ofrecer entornos más limpios, seguros y funcionales para las familias ramosarizpenses.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/llevan-mantenimiento-y-limpieza-a-rincon-del-valle-la-herradura-y-ejidos-de-ramos-arizpe-BB22325172

“Una ciudad limpia no se construye en un solo día; es resultado del trabajo permanente de nuestras cuadrillas y también del compromiso de las familias para cuidar los espacios que son de todos. Cuando Gobierno y ciudadanía hacemos equipo, Ramos Arizpe luce mejor y se disfruta más”, expresó el alcalde Gutiérrez Merino.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desarrollo Urbano
Trabajo
Urbanismo

Localizaciones


Ramos Arizpe

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Hace casi 100 años Saltillo envenenó perros y hubo quienes lo aplaudieron

Hace casi 100 años Saltillo envenenó perros y hubo quienes lo aplaudieron
true

¿Esposas tradicionales?
true

El Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas

CUARTOSCURO

Alerta en Morena: no pisen Estados Unidos
true

El cumpleaños de Saltillo es HOY
true

Saltillo: 449 años (más o menos)
La cocina saltillense encuentra su identidad en el desierto, la tradición y la memoria familiar.

Saltillo se cocina entre tradición, desierto y familia
Recuerdan el Saltillo de hoy y el de ayer en póster por el 449 aniversario de la ciudad

Recuerdan el Saltillo de hoy y el de ayer en póster por el 449 aniversario de la ciudad