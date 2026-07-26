Cuadrillas municipales recorren calles de Ramos Arizpe en jornada de limpieza urbana

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe intensificó los trabajos de deshierbe, poda, barrido y retiro de maleza en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de conservar espacios públicos en mejores condiciones y prevenir afectaciones durante la temporada de lluvias.

Por instrucción del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, las cuadrillas de embellecimiento urbano y Servicios Primarios mantienen recorridos diarios para atender camellones, banquetas, plazas, vialidades y canales pluviales, fortaleciendo la imagen urbana y mejorando las condiciones de seguridad y movilidad para peatones y automovilistas.